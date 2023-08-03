Jung Hae In dan Im Siwan Liburan Bareng ke Skotlandia dalam Actors On A Journey

Im Siwan dan Jung Hae In bakal liburan bareng ke Skotlandi, dalam Actors On A Journey. (Foto: ELLE/DAZED)

SEOUL - Jung Hae In dan Im Siwan akan liburan bareng ke Skotlandia dalam variety show terbaru JTBC, Actors On A Journey. Kedua sahabat ini akan menyambangi sejumlah destinasi wisata populer di negara tersebut.

Menariknya, kedua aktor tersebut akan menikmati perjalanan mereka di Skotlandia sambil menyesap whiskey. Tak ketinggalan, mereka akan menyambangi beberapa kawasan penghasil whiskey di Skotlandia.

Mengutip Soompi, Jumat (4/8/2023), perjalanan Jung Hae In dan Im Siwan akan sangat menarik mengingat keduanya memiliki kepribadian yang berbeda satu sama lain. Tim produksi menyebut Siwan sangat mudah beradaptasi dengan penduduk lokal.

Sementara Jung Hae In, memiliki sifat yang lebih sabar dan berusaha menjaga Siwan. Sehingga kedua aktor ini dipastikan akan menampilkan chemistry apik dalam perjalanan tersebut.

Program variety show Actors On A Journey akan tayang perdana di JTBC, pada 23 Agustus 2023, setiap pukul 23.50 KST (21.00 WIB).*

(SIS)