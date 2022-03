SEOUL - Jung Hae In berpotensi bergabung dengan aktris veteran Youn Yuh Jung dan Kang Ha Neul dalam drama Trees Die On Their Feet. Agensi sang aktor mengungkapkan, aktornya masih mempertimbangkan tawaran tersebut.Β

β€œDia memang mendapat tawaran tersebut, namun belum ada keputusan resmi yang diambilnya,” ujar FNC Entertainment seperti dilansir dari Allkpop, pada Senin (7/3/2022).

Drama Trees Die On Their Feet mendapat sorotan publik Korea berkat daftar pemain yang telah dan akan bergabung di dalamnya. Selain Youn Yuh Jung dan Kang Ha Neul, aktor senior Sung Dong Il juga dipastikan bergabung dalam drama itu.

Meski tak diketahui karakter yang ditawarkan padanya, namun jika Jung Hae In menerima tawaran ini, maka dia berpotensi reuni dengan Son Ye Jin. Pasalnya, aktris 39 itu juga ditawari untuk berperan sebagai cucu Youn Yuh Jung dalam drama tersebut.

Drama Trees Die On Their Feet berkisah tentang Ja Geum Soon, perempuan asal Korea Utara yang hijrah ke Korea Selatan. Di hari tuanya, perempuan itu didiagnosa mengidap penyakit mematikan dan ingin mewujudkan impian masa mudanya.*

BACA JUGA:

Kang Ha Neul Bintangi Drama Trees Die on Their Feet, Son Ye Jin Masih Pikir-pikir

Ahmad Sahroni Tak Gubris Permintaan Maaf Adam Deni, Kasus Berlanjut

(SIS)