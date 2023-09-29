Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tinggal Sendiri di Kosan, Lolly Minta Netizen Tidak Hujat Mami Eda

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |14:35 WIB
Tinggal Sendiri di Kosan, Lolly Minta Netizen Tidak Hujat Mami Eda
Lolly ingin netizen tidak mencibir Mami Eda (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Ramai kabar Lolly putri sulung Nikita Mirzani yang tengah berada di kantor polisi London. Hal itu dikarenakan dirinya dilaporkan hilang oleh Mami Eda, keluarga angkatnya di London.

Setelah kabar itu viral, gadis bernama asli Laura Meizani Nasseru Asry itu menjelaskan bahwa ia keluar dari rumah Mami Eda, bukan diusir. Kini ia pun memilih untuk ngekos sendirian di London.

"Aku sekarang tinggal sendiri karena biar nggak ngebebanin orang lain aja. Biar nggak ada masalah lagi," kata Lolly saat Live di akun TikTok, Kamis (28/9/2023).

Tinggal Sendiri di Kosan, Lolly Minta Netizen Tidak Hujat Mami Eda

"Jadi kalau mau kemana-mana, ngapain, lebih bebas. Kasihan juga Eda hidupnya nggak bisa tenang," sambungnya.

Untuk itu, gadis 16 tahun ini meminta agar netizen tidak lagi menghujat keluarga Mami Eda.

"Jadi, aku minta tolong ke kalian jangan dijelek-jelekin Eda-nya," kata Lolly.

Ia juga menepis tuduhan jika dirinya diusir oleh Mami Eda. Pada kenyataannya Lolly sendiri lah yang memilih untuk keluar dari rumah tersebut karena tidak ingin membebani orang lain.

"Mungkin Eda khawatir atau gimana. Aku kemarin di kantor polisi biasa dicek aku di sini aman nggak, aku di sini sama siapa, dicek detailnya aku. Di kantor polisi dicek-cek saja, namanya siapa, umur berapa, orang mana, polisi cuma mau tahu aku aman apa nggak," ungkap Lolly.

Halaman:
1 2
