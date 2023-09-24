Lolly Disemprot Mami Eda, Nikita Mirzani Ketawa

JAKARTA - Nikita Mirzani menanggapi soal putri sulungnya, Laura Meizani alias Lolly yang disemprot oleh orangtua angkatnya, Mami Eda. Lolly disemprot Mami Eda saat dirinya tengah melakukan siaran langsung.

Ia mengatakan penggunaan listrik dan air dari putri Nikita Mirzani ini sangat boros. Lalu Mami Eda tak segan mematikan lampu dan melarang Lolly menyalakan lampu.

Mengetahui hal itu, Nikita Mirzani pun langsung menertawai sikap Mami Eda yang mengomeli anaknya itu. Menurut Nikita Mirzani, itu menjadi resiko ketika menampung Lolly yang dari kecil tidak pernah hidup susah.

"Itu risiko, nampung anak orang kaya, anak artis yang nggak pernah hidup susah ya begitu, mau gimana," ujar Nikita Mirzani.

Justru kini ibu tiga anak tersebut merasa bingung dengan sikap Mami Eda. Padahal dirinya lah yang berinisiatif memberikan tempat tinggal untuk Lolly, tapi kini gadis 16 tahun itu malah dimarahi karena menggunakan lampu di pagi hari.

"Lah terus kenapa sekarang itu anak dibentak, dimarahin katanya masalah lampu lah segala macam. Ya rasain, risiko. Risiko lah, mau terkenal kan?" jelas Nikita Mirzani.