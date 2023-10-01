Iwan Fals Persembahkan Januari untuk Glenn Fredly di Konser Tanda Mata

JAKARTA - Dalam rangka perayaan ulang tahun Glenn Fredly, Iwan Fals membawakan lagu Januari bersama The Bakuucakar di acara Tanda Mata Glenn Fredly untuk Iwan Fals yang diselenggarakan di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

“Rasanya tidak sopan jika saya tidak menyanyikan lagu Glenn di acara ini,” kata Iwan Fals.

Kemudian denting musik mengalun indah sambil diiringi dengan suara merdu dari Iwan Fals yang menyanyikan lirik lagu Januari. Penampilan Iwan Fals ini diiringi oleh video perjalanan bermusik Glenn Fredly semasa hidupnya. Momen ini membuat penonton terasa sendu.

Walaupun demikian, penonton terus ikut bernyanyi bersama Iwan Fals sebagai bentuk apresiasi untuk karya mendiang indah mendiang Glenn Fredly itu.

Tidak hanya itu saja, Iwan Fals juga menyanyikan lagu miliknya yang berjudul Nona. Dirinya menyampaikan jika Nona adalah lagu miliknya yang pernah dinyanyikan oleh Glenn Fredly. Jadi, lagu Nona pun persembahkan oleh Iwan Fals untuk Glenn Fredly.

Kemeriahan penampilan Iwan Fals dalam acara Tanda Mata Glenn Fredly untuk Iwan Fals ditutup dengan lagu miliknya yang melegenda yakni Bento. Ketika intro musik sudah mulai berbunyi, suara riuh penonton menggema di dalam Balai Sarbini. Semuanya langsung turut berdiri bersiap untuk bernyanyi dan menari bersama.