Konser Pesta Rakyat Jember Digelar 15 Oktober, Dewa 19 Jadi Pengisi Acara

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |16:30 WIB
Konser Pesta Rakyat Jember Digelar 15 Oktober, Dewa 19 Jadi Pengisi Acara
Dewa 19 akan Konser di Jember (Foto: Ist)
JAKARTA - Grup band Dewa 19 akan kembali menggelar konser dalam waktu dekat. Kali ini, Ahmad Dhani cs akan mengguncang kota Jember, Jawa Timur pada 15 Oktober 2023 dalam konser bertajuk 'Pesta Rakyat Jember'.

Berlangsung di Jember Sport Garden, Ajung Kulon, Ajung, Kec. Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, acara ini digagas atas kerjasama antara Saga Indonesia dengan perusahaan manajemen perjalanan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jelajahin.id.

Konser 'Pesta Rakyat Jember' sengaja digelar dengan tujuan agar seluruh masyarakat di Jember dan tentunya para pecinta musik bisa menyaksikan serta menikmati penampilan dari musisi-musisi legendaris Indonesia. Terlebih, Ahmad Dhani akan tampil bersama Marcello Tahitoe, Virzha, Andra and The BackBone, serta Ahmad Band.

Sebelum di gelar di Jember, Konser Pesta Rakyat juga sempat diselenggarakan di beberapa kota lain, seperti Jakarta dan Bandung. Bahkan konser tersebut cukup sukses lantaran berhasil mengumpulkan puluhan ribu Baladewa dan Baladewi dalam atmosfer konser yang memukau.

Dewa 19

Seperti namanya, Pesta Rakyat, tentunya akan ada berbagai pilihan makanan dan minuman yang bisa disantap di tengah-tengah jalannya konser.

