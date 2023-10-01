Tanda Mata Glenn Fredly untuk Iwan Fals, Apresiasi hingga Ajang Nostalgia

Dedikasi Iwan Fals di industri musik diapresiasi lewat Tanda Mata Glenn Fredly untuk Iwan Fals. (Foto: Devi/MPI)

JAKARTA - Nama Glenn Fredly terus dikenang oleh masyarakat Indonesia setelah dirinya tiada. Ajang apresiasi untuk musisi Indonesia, Tanda Mata Glenn Fredly, juga terus berlanjut.

Tahun ini, Tanda Mata dari Glenn Fredly diberikan untuk Iwan Fals atas dedikasinya dalam industri musik Indonesia selama 48 tahun.

Melalui acara Konser Tanda Mata Glenn Fredly untuk Iwan Fals digelar di Balai Sarbini, Jakarta, pada 30 September 2023, deretan musisi Tanah Air lintas generasi tampil di acara ini. Dari The Bakuucakar, Anda Perdana, Eka Deli, Fariz RM, Margie Segers, Nathania Jualim, Noin Bullet, Satine Zaneta, Soul ID, Sri Panggung.

Mereka menyanyikan lagu-lagu hits milik Iwan Fals. Beberapa lagu di antaranya yakni Pesawat Tempur, Badut, Tikus-Tikus Kantor, Aku Bukan Pilihan, Sugali, dan masih banyak lagu hits lainnya.

Dalam kesempatan ini, Iwan Fals menyampaikan awalnya sempat khawatir terhadap lagu-lagunya yang diaransemen dan dibawakan musisi lain.

“Ada khawatir sedikit, karena persoalannya lagu-lagu saya ini bagaimana menyampaikan apa yang mau disampaikan. Enggak cuma sekadar doremi. Ternyata wah segar,” ucap Iwan Fals.