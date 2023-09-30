Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kejar S2, Azriel Hermansyah Tunda Menikah

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |23:01 WIB
Kejar S2, Azriel Hermansyah Tunda Menikah
Azriel Hermansyah kejar S2, tunda menikah (Foto: IG Azriel)
A
A
A

JAKARTA - Putra Anang Hermansyah, Azriel Hermansyah, tengah menikmati hubungan asmaranya dengan sang kekasih, Sarah Menzel.

Namun, adik Aurel Hermansyah ini mengaku belum berencana untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan Sarah.

Kejar S2, Azriel Hermansyah Tunda Menikah

Azriel sendiri ingin melanjutkan pendidikannya ke tahap S2. Dia memilih untuk mengutamakan pendidikan terlebih dahulu dari pada nikah muda.

"Mau S2 baru nikah, pokoknya pendidikan (yang utama)," kata Azriel Hermansyah saat ditemui di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (30/9/2023).

Saat ditanya soal kebucinannya dengan Sarah, Azriel menilai hal itu merupakan bagian dari kekompakannya dalam memberi dukungan.

"Kita saling support," katanya singkat.

