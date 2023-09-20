Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kekasih Azriel Hermansyah Mualaf, Ayu Aulia Dilaporkan Tunangannya

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |07:58 WIB
Kekasih Azriel Hermansyah Mualaf, Ayu Aulia Dilaporkan Tunangannya
Ayu Aulia. (Foto: Instagram/@ayuaulia5252)
A
A
A

JAKARTA - Kabar terpopuler dari Okezone kali ini datang dari kekasih Azriel Hermansyah, Sarah Menzel. Ia yang semula memeluk agama Hindu kini memilih menjadi seorang Muslim.

Azriel dan Sarah tampaknya semakin serius membawa hubungannya ke jenjang pernikahan setelah menjalin asmara selama 2 tahun. Dibuktikan dengan keputusan Sarah mengikuti agama yang dianut Azriel.

Namun, Azriel menegaskan bahwa keputusan pacarnya berpindah agama memang tanpa paksaan. Pihak keluarga Sarah juga mendukung hal itu.

"Ini bukan paksaan yah. Tapi emang mamanya juga sudah boleh-boleh saja. Ini bukan paksaan yah, aku nggak pernah maksa," ucap Azriel Hermansyah dalam sebuah video.

Berita lainnya yang populer datang dari Ayu Aulia. Ia dilaporkan oleh tunangannya, Abhinaya Rakan Adira.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/33/3113657/vadel_badjideh-RaIw_large.jpg
Hot Gosip: Vadel Badjideh Tersangka, Ida Iasha Diduga Istri Baru Tommy Soeharto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/33/3037579/jennifer_coppen-asoN_large.jpg
Hot Gosip: Alasan Dali Wassink Dikremasi hingga Wandahara Pakai Cadar saat Pengajian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020450/syifa-hadju-dan-rizky-nazar-putus-pelaku-pemerasan-ria-ricis-ditangkap-polisi-LQMEhD9NYX.jpg
Syifa Hadju dan Rizky Nazar Putus, Pelaku Pemerasan Ria Ricis Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3003762/ada-apa-dengan-ruben-onsu-dan-sarwendah-dari-isu-pisah-rumah-hingga-gugatan-perdata-Sfeuj2ALPt.jpg
Ada Apa dengan Ruben Onsu dan Sarwendah? Dari Isu Pisah Rumah hingga Gugatan Perdata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/33/2893716/nadine-chandrawinata-melahirkan-anak-kedua-rebecca-klopper-dilaporkan-lagi-2tdaUK4IEh.jpg
Nadine Chandrawinata Melahirkan Anak Kedua, Rebecca Klopper Dilaporkan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/33/2891532/putri-ariani-juara-4-agt-2023-pemeran-dumbledore-meninggal-qS9jDWAG8k.jpg
Putri Ariani Juara 4 AGT 2023, Pemeran Dumbledore Meninggal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement