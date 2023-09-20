Kekasih Azriel Hermansyah Mualaf, Ayu Aulia Dilaporkan Tunangannya

JAKARTA - Kabar terpopuler dari Okezone kali ini datang dari kekasih Azriel Hermansyah, Sarah Menzel. Ia yang semula memeluk agama Hindu kini memilih menjadi seorang Muslim.

Azriel dan Sarah tampaknya semakin serius membawa hubungannya ke jenjang pernikahan setelah menjalin asmara selama 2 tahun. Dibuktikan dengan keputusan Sarah mengikuti agama yang dianut Azriel.

Namun, Azriel menegaskan bahwa keputusan pacarnya berpindah agama memang tanpa paksaan. Pihak keluarga Sarah juga mendukung hal itu.

"Ini bukan paksaan yah. Tapi emang mamanya juga sudah boleh-boleh saja. Ini bukan paksaan yah, aku nggak pernah maksa," ucap Azriel Hermansyah dalam sebuah video.

Berita lainnya yang populer datang dari Ayu Aulia. Ia dilaporkan oleh tunangannya, Abhinaya Rakan Adira.