Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Farida Nurhan Dibully se-Indonesia karena Codeblu : Konsekuensi Saya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |16:45 WIB
Farida Nurhan Dibully se-Indonesia karena Codeblu : Konsekuensi Saya
Farida Nurhan ikhlas dibully netizen (Foto: IG Farida Nurhan)
A
A
A

JAKARTA - Farida Nurhan alias Omay menanggapi hujatan netizen setelah terlibat perseteruan dengan sesama food vlogger bernama Codeblu.

Masalah bermula ketika Farida Nurhan disinyalir membela kreator konten Bang Madun setelah rumah makannya, warung Nyak Kopsah, menuai kritikan pedas dari Aa Juju dan Codeblu.

Farida Nurhan pun langsung mengkritik dengan pedas unggahan Codeblu yang dinilainya mematikan rezeki orang.

Farida Nurhan Dibully se-Indonesia karena Codeblu : Konsekuensi Saya

Farida Nurhan bahkan diduga terlibat praktik doxing dengan food vlogger Codeblu yang membuatnya dilaporkan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

"Ya nggak apa-apa lah itu sudah bisa dibilang konsekuensi saya. Karena naluri gitu lho ngeliat dia (Bang Madun-red) di tahun 2019 warungnya kecil terus ngeliat kejadian gitu tuh, ngebela sih nggak, cuma kasihan aja," kata Farida Nurhan dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Jumat (29/9/2023).

Farida Nurhan mengakui jika komentarnya cukup tajam terhadap Codeblu. Dia juga tak berniat menyerang secara personal sosok Codeblu dan Aa Juju yang sebelumnya melakukan review warung Nyak Kopsah.

"Di TikTok itu mungkin story telling saya salah kesannya membela, padahal sebelumnya saya ngetag Juju dan bang Madun, nggak ada yang nyalahin dua-duanya," tuturnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/33/2927070/farida-nurhan-pamer-hidung-baru-hasil-oplas-netizen-kayak-isa-zega-gNlP4iYV3X.jpg
Farida Nurhan Pamer Hidung Baru Hasil Oplas, Netizen: Kayak Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/33/2904475/angkat-implan-payudara-usai-3-tahun-farida-nurhan-makin-percaya-diri-56sFfuWRoQ.jpg
Angkat Implan Payudara Usai 3 Tahun, Farida Nurhan Makin Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/33/2892334/berkasus-dengan-farida-nurhan-tarif-endorse-codeblu-capai-ratusan-juta-N6wAM4uW8X.jpg
Berkasus dengan Farida Nurhan, Tarif Endorse Codeblu Capai Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/33/2892047/dibully-se-indonesia-farida-nurhan-menyesal-bela-bang-madun-f1BQqLsDu1.jpg
Dibully Se-Indonesia, Farida Nurhan Menyesal Bela Bang Madun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/33/2890678/kisruh-warung-nyak-kopsah-farida-nurhan-minta-maaf-qA6PocDa4t.jpg
Kisruh Warung Nyak Kopsah, Farida Nurhan Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/33/2890528/farida-nurhan-mendadak-curhat-di-sosmed-sedih-bang-madun-damai-dengan-codeblu-mzsHZvL15h.jpg
Farida Nurhan Mendadak Curhat di Sosmed, Sedih Bang Madun Damai dengan Codeblu?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement