Farida Nurhan Dibully se-Indonesia karena Codeblu : Konsekuensi Saya

JAKARTA - Farida Nurhan alias Omay menanggapi hujatan netizen setelah terlibat perseteruan dengan sesama food vlogger bernama Codeblu.

Masalah bermula ketika Farida Nurhan disinyalir membela kreator konten Bang Madun setelah rumah makannya, warung Nyak Kopsah, menuai kritikan pedas dari Aa Juju dan Codeblu.

Farida Nurhan pun langsung mengkritik dengan pedas unggahan Codeblu yang dinilainya mematikan rezeki orang.

Farida Nurhan bahkan diduga terlibat praktik doxing dengan food vlogger Codeblu yang membuatnya dilaporkan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

"Ya nggak apa-apa lah itu sudah bisa dibilang konsekuensi saya. Karena naluri gitu lho ngeliat dia (Bang Madun-red) di tahun 2019 warungnya kecil terus ngeliat kejadian gitu tuh, ngebela sih nggak, cuma kasihan aja," kata Farida Nurhan dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Jumat (29/9/2023).

Farida Nurhan mengakui jika komentarnya cukup tajam terhadap Codeblu. Dia juga tak berniat menyerang secara personal sosok Codeblu dan Aa Juju yang sebelumnya melakukan review warung Nyak Kopsah.

"Di TikTok itu mungkin story telling saya salah kesannya membela, padahal sebelumnya saya ngetag Juju dan bang Madun, nggak ada yang nyalahin dua-duanya," tuturnya.

