Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengenal Sheila, Sosok di Balik Nama Band Sheila On 7

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |09:30 WIB
Mengenal Sheila, Sosok di Balik Nama Band Sheila On 7
Mengenal Sheila, sosok di balik nama band Sheila On 7. (Foto: Hustle Group)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal Sheila, sosok di balik nama band Sheila on 7. Digawangi Duta, Eros, dan Adam, band asal Yogyakarta ini memang memiliki nama yang cukup unik. 

Tak sedikit fans yang mempertanyakan asal-usul nama band satu ini. Eros dalam video yang diunggah channel YouTube Sheila Gank Akut mengatakan, Sheila merupakan teman sekolah mereka. 

"Waktu aku ketemu Adam, kami punya kenalan namanya Sheila. Pas pertama kenalan, Adam bilang, dia tahu kalau aku Eross dari Sheila. Kebetulan, Adam itu satu sekolah juga sama Sheila," kata gitaris Sheila On 7 itu, pada September 2018. 

Karena Sheila sering disebut-sebut dalam pertemanan mereka. Eros, Duta, dan Adam memutuskan menggunakan nama tersebut sebagai label band. Sosok Sheila sebenarnya pernah muncul di hadapan publik, 5 tahun silam. 

Perempuan itu memiliki penampilan sederhana dengan rambut hitam lurus dan logat khas Jogja yang medok. "Inilah sosok yang Sheila. Ini KTP-nya. Ibu satu anak ini yang menjadi cikal bakal nama Sheila On 7," ujar Eros sembari memerkan KTP Sheila ke kamera. 

Mengenal Sheila, Sosok di balik nama band Sheila On 7. (Foto: Hustle Group Indonesia)

Meski Eros menyebut Sheila adalah sosok yang berjasa dan menjadi cikal bakal bandnya, namun Sheila rupanya tak pernah mendapatkan royalti apapun. Ibu satu anak tersebut sudah cukup puas mendapatkan kaset dan CD Sheila on 7. 

“Iya parah nih (enggak ada royalti). Hanya dikasih kaset dan CD. Kausnya mana? Saya minta kaus juga,” kata Sheila berseloroh. Demikian pembahasan Okezone seputar sosok Sheila di balik nama band Sheila on 7.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098055/sheila_on_7-X6IE_large.jpg
Friendship Goals, Intip Gaya Personel Sheila On 7 Jalani Ibadah Umrah Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/205/3097400/sheila_on_7-ABUf_large.jpg
Sheila on 7 Tampil di Big Bang Festival 2024, Siap Meriahkan Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/33/3096916/sheila_on_7-3Qy8_large.jpeg
Personel Sheila On 7 Umrah Bareng, Penantian 18 Tahun Akhirnya Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/205/3048285/sheila_on_7-Vgvl_large.jpg
Terancam Batal, Promotor Terus Upayakan Konser Sheila on 7 di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/205/3046347/abeliano-FkZC_large.jpg
Abeliano dan Sheilagank Panaskan Konser Sheila on 7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019659/gitar-eross-candra-yang-dilelang-untuk-palestina-terjual-diharga-rp125-juta-5Nc5qSro2a.jpg
Gitar Eross Candra yang Dilelang untuk Palestina Terjual Diharga Rp125 Juta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement