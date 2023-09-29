Mengenal Sheila, Sosok di Balik Nama Band Sheila On 7

JAKARTA - Mengenal Sheila, sosok di balik nama band Sheila on 7. Digawangi Duta, Eros, dan Adam, band asal Yogyakarta ini memang memiliki nama yang cukup unik.

Tak sedikit fans yang mempertanyakan asal-usul nama band satu ini. Eros dalam video yang diunggah channel YouTube Sheila Gank Akut mengatakan, Sheila merupakan teman sekolah mereka.

"Waktu aku ketemu Adam, kami punya kenalan namanya Sheila. Pas pertama kenalan, Adam bilang, dia tahu kalau aku Eross dari Sheila. Kebetulan, Adam itu satu sekolah juga sama Sheila," kata gitaris Sheila On 7 itu, pada September 2018.

Karena Sheila sering disebut-sebut dalam pertemanan mereka. Eros, Duta, dan Adam memutuskan menggunakan nama tersebut sebagai label band. Sosok Sheila sebenarnya pernah muncul di hadapan publik, 5 tahun silam.

Perempuan itu memiliki penampilan sederhana dengan rambut hitam lurus dan logat khas Jogja yang medok. "Inilah sosok yang Sheila. Ini KTP-nya. Ibu satu anak ini yang menjadi cikal bakal nama Sheila On 7," ujar Eros sembari memerkan KTP Sheila ke kamera.

Meski Eros menyebut Sheila adalah sosok yang berjasa dan menjadi cikal bakal bandnya, namun Sheila rupanya tak pernah mendapatkan royalti apapun. Ibu satu anak tersebut sudah cukup puas mendapatkan kaset dan CD Sheila on 7.

“Iya parah nih (enggak ada royalti). Hanya dikasih kaset dan CD. Kausnya mana? Saya minta kaus juga,” kata Sheila berseloroh. Demikian pembahasan Okezone seputar sosok Sheila di balik nama band Sheila on 7.*

