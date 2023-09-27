Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Farida Nurhan Mendadak Curhat di Sosmed, Sedih Bang Madun Damai dengan Codeblu?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |11:21 WIB
Farida Nurhan Mendadak Curhat di Sosmed, Sedih Bang Madun Damai dengan Codeblu?
Farida Nurhan curhat di medsos (Foto: Instagram/farida.nurhan)
A
A
A

JAKARTA - Food vlogger Farida Nurhan belakangan disorot lantaran perseteruannya dengan konten kreator bernama Aa Juju dan juga Codeblu. Perseteruan mereka berawal dari Aa Juju dan Codeblu yang mereview kurang baik usaha kuliner milik Bang Madun, yakni 'Warung Madun Oseng Nyak Kopsah'.

Setelah review pedas Codeblu terhadap warung makan milik Bang Madun di unggah ke media, Farida Nurhan alias Omay pun kembali muncul dan disebut semakin memperkeruh suasana. Bagaimana tidak, Omay terdengar membeberkan identitas pribadi Codeblu, mulai dari nama asli, hingga konflik pribadi di keluarganya.

Tak terima dengan hal tersebut, Codeblu bersama sang istri melaporkan Omay ke Polda Metro Jaya. Akan tetapi, usai masalah tersebut merembet ke ranah hukum, Bang Madun yang sedari awal dibela oleh Omay justru memilih berbaikan dengan Codeblu serta Aa Juju.

Hal itu tampaknya membuat Omay mendadak curhat di akun Instagramnya @farida.nurhan. Dalam unggahannya, Omay yang sempat enggan meminta maaf pada Codeblu justru mengatakan bahwa dirinya menyesali perbuatan yang telah dilakukan.

Farida Nurhan

“Pada hari Sabtu, tanggal 23 saya dapat kiriman video, banyak chat, bukti cctv yang menceritakan apa yang dialami oleh seorang ibu kandung, saya sangat merasa kasihan. Karena saya adalah seorang ibu yang pernah mengandung, dan mengeluarkan kepala manusia juga,” tulis Omay, dikutip dalam Instagram miliknya @farida.nurhan, Rabu (27/9/2023).

Karena masalah yang terjadi terdapat sangkut paut dengan review makanan, dengan secara sadar dia pun membuat video di akun TikToknya @farida.nurhan yang akhirnya viral di masyarakat.

Halaman:
1 2
