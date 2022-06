JAKARTA - Arifin Putra akan membintangi film Hollywood, Angels Fallen: Warriors of Peace. Dia mengungkapkan kabar itu di akun Instagramnya.

Dia mengunggah foto tangkapan layar sebuah artikel media asing pada unggahan tersebut.

"Proud to announce that I'll be sharing the screen with the talented @deniserichards in an upcoming independent US film #AngelsFallen2," tulis Arifin Putra dalam kolom keterangan Instagram.

BACA JUGA:5 Potret Ganteng Arifin Putra Bikin Netizen Mabuk Kepayang

Film Angels Fallen: Warriors of Peace adalah sekuel dari film Angels Fallen. Dalam film itu, Arifin Putra akan beradu akting dengan Denise Richards.

Arifin Putra juga mengungkapkan sudah lama mengidolakan aktris asal Amerika Serikat itu, Denise Richards . Ia tampak bersemangat untuk bekerja sama dengan aktris berusia 51 tahun tersebut.

"Been a big fan of hers over the years so this will be quite the surreal experience!" Lanjut Arifin Putra.

Film Angels Fallen: Warriors of Peace disutradarai oleh Ali Zamani, yang juga menggarap film Angels Fallen. Rencananya, proses syuting bakal dilakukan pada Agustus mendatang di Los Angeles. Unggahan ini juga mendapat banyak apresiasi dari warganet dan tekan sesama publik figur. "Congratsss Fin!!! All the best for the project, tulis Dewi Gita. "Cakeeeep! Semoga lancaar," tulis Dennos Adhiswara. "Guokilll," tulis Daniel Mananta.