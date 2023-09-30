Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Bintangi Film Inggris, Arifin Putra Tak Jalani Proses Casting

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |16:01 WIB
Bintangi Film Inggris, Arifin Putra Tak Jalani Proses Casting
Arifin Putra bintangi film Inggris (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Arifin Putra menceritakan pengalamannya terlibat dalam film horor di Inggris berjudul Parallel. Dia bahkan tidak melewati proses casting untuk mendapat peran utama dalam film tersebut.

Sejatinya, film itu bukan menjadi kesempatan perdana Arifin Putra menunjukan kualitas akting di kancah internasional.

"Ini sudah ketiga di Inggris, jadi yang sebelum-sebelumnya memang melalui proses casting film. Ini mereka sudah kenal jadi nggak lewatin proses casting," kata Arifin Putra saat ditemui di JCC, Jakarta Pusat belum lama ini.

Bintangi Film Inggris, Arifin Putra Tak Jalani Proses Casting

Aktor 36 tahun itu mengatakan sutradara Parallel sempat khawatir akan hasil akhir film garapannya yang dibintangi Arifin Putra.

Namun, setelah menjalani proses syuting selama hampir sebulan, sang sutradara pun puas dengan akting Arifin Putra.

"Sutradaranya baru kenal tapi udah dapat referensi, dia yakin tapi ada takut-takutnya dikit, dia tanya ini gimana, udah siap belum," ujarnya.

"Tapi ketika dijalanin sih dia sangat puas prosesnya semua lancar," kata dia lagi.

 BACA JUGA:

