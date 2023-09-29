Perdana, Rakhano Jajal Jadi Penyiar Okezone Radio

Rakhano jajal jadi penyiar Okezone Radio untuk pertama kali. (Foto: Instagram/@rakhano_)

JAKARTA - Okezone Radio Jakarta (sebelumnya Global Radio Jakarta) kembali menghadirkan program siaran spesial akhir pekan bernama Weekend Takeover. Program ini akan menemani para Zoners setiap Sabtu, pukul 20.00-21.00 WIB,

Program tersebut menampilkan musisi pilihan sebagai penyiar selama 1 jam. Edisi kali ini, Rakhano, penyanyi pendatang baru asal Semarang akan menjadi penyiar tamu Okezone Radio Jakarta selama 1 jam, pada 2 September 2023.

Rakhano dikenal publik karena kerap mengcover lagu di TikTok. Hal itu membawanya debut sebagai penyanyi profesional di bawah label Sony Music Entertainment Indonesia. Terbaru, dia resmi merilis single Ajarkanku Melepaskanmu, pada 1 September 2023.

Single Ajarkanku Melepaskanmu bertutur tentang curahan hati seseorang kepada Tuhan di mana dia harus belajar untuk melepaskan orang yang disayanginya. Penasaran seperti apa Rakhano menjadi penyiar?

Jangan lewatkan program Weekend Takeover di Okezone Radio Jakarta, pada 2 September 2023, pukul 20.00 WIB hingga 21.00 WIB. Para Zoners juga dapat berinteraksi langsung dengan Rakhano dalam program ini.

Caranya, kirimkan pesanmu ke nomor WhatsApp Okezone Radio di 08121212884. Atau, silakan kirim DM ke akun Instagram dan Twitter @884globalradio. Program ini juga bisa Anda nikmati dengan streaming di https://bit.ly/okezoneradiojakarta.

Atau, Anda juga bisa mengakses https://bit.ly/okezoneradiobandung.*

(SIS)