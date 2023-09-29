Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Perdana, Rakhano Jajal Jadi Penyiar Okezone Radio

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |14:18 WIB
Perdana, Rakhano Jajal Jadi Penyiar Okezone Radio
Rakhano jajal jadi penyiar Okezone Radio untuk pertama kali. (Foto: Instagram/@rakhano_)
A
A
A

JAKARTA - Okezone Radio Jakarta (sebelumnya Global Radio Jakarta) kembali menghadirkan program siaran spesial akhir pekan bernama Weekend Takeover. Program ini akan menemani para Zoners setiap Sabtu, pukul 20.00-21.00 WIB, 

Program tersebut menampilkan musisi pilihan sebagai penyiar selama 1 jam. Edisi kali ini, Rakhano, penyanyi pendatang baru asal Semarang akan menjadi penyiar tamu Okezone Radio Jakarta selama 1 jam, pada 2 September 2023. 

Rakhano dikenal publik karena kerap mengcover lagu di TikTok. Hal itu membawanya debut sebagai penyanyi profesional di bawah label Sony Music Entertainment Indonesia. Terbaru, dia resmi merilis single Ajarkanku Melepaskanmu, pada 1 September 2023. 

Single Ajarkanku Melepaskanmu bertutur tentang curahan hati seseorang kepada Tuhan di mana dia harus belajar untuk melepaskan orang yang disayanginya. Penasaran seperti apa Rakhano menjadi penyiar? 

Jangan lewatkan program Weekend Takeover di Okezone Radio Jakarta, pada 2 September 2023, pukul 20.00 WIB hingga 21.00 WIB. Para Zoners juga dapat berinteraksi langsung dengan Rakhano dalam program ini. 

Weekend Takeover.

Caranya, kirimkan pesanmu ke nomor WhatsApp Okezone Radio di 08121212884. Atau, silakan kirim DM ke akun Instagram dan Twitter @884globalradio. Program ini juga bisa Anda nikmati dengan streaming di https://bit.ly/okezoneradiojakarta.

Atau, Anda juga bisa mengakses https://bit.ly/okezoneradiobandung.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/205/3052079/after_sunset-4rRS_large.jpg
Okezone Radio Rilis Program Baru After Sunset Live dari Twin House Cipete
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/598/3020326/pecah-music-zone-by-okezone-radio-dan-celebrities-radio-berkolaborasi-di-double-v-coffee-eatery-rawamangun-LB1SDRPWUt.jpg
Pecah! Music Zone by Okezone Radio dan Celebrities Radio Berkolaborasi di Double V Coffee & Eatery Rawamangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/205/2964756/gery-gany-ajak-penonton-music-zone-nyanyi-bareng-lagu-rusuk-yang-viral-di-tiktok-cphTeO1bSY.jpeg
Gery Gany Ajak Penonton Music Zone Nyanyi Bareng Lagu Rusuk yang Viral di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961207/livingroom-sukses-hibur-penonton-anjungan-sarinah-VcP1wzBbFC.jpeg
Livingroom Sukses Hibur Penonton Anjungan Sarinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961194/duo-kira-rilis-single-baru-panggung-music-zone-by-okezone-radio-M5nuhsvUHl.jpg
Duo KIRA Rilis Single Baru Panggung Music Zone by Okezone Radio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961185/syahravi-curhat-susah-move-on-di-music-zone-by-okezone-radio-hMaYMt3KTQ.jpg
Syahravi Curhat Susah Move On di Music Zone by Okezone Radio
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement