Hadir Kembali di Anjungan Sarinah, Meiska dan Jevin Julian akan Tampil di Music Zone

JAKARTA - Music Zone by Okezone akan kembali hadir di Anjungan Sarinah, sore nanti, Jumat (29/9/2023). Setelah sempat libur pada minggu kemarin, event yang dipandu oleh Laras Tahira dan Shandy Luo ini akan kembali menghadirkan musisi-musisi keren.

Dalam Music Zone sore nanti, akan ada penampilan keren dari penyanyi bernama Meiska yang baru saja merilis single kedua berjudul Tak Berbentuk Lagi. Lagu tersebut bercerita tentang kisah orang ketiga dalam sebuah hubungan, yang rupanya merupakan pengalaman pribadi Meiska.

“Jadi, single ini diambil dari sudut pandang seseorang yang berada di tengah-tengah sebuah hubungan atau jadi orang ketiga. Si cewek dan cowok pernah dekat, tapi nggak sampai berhubungan serius. Setelah pisah, suatu hari, cowok ini balik lagi, padahal dia sudah punya pasangan," papar Meiska.

"Meski masih sayang, tapi cewek ini tahu bahwa ini salah dan meminta cowok itu untuk pergi. Ya, aku menjadikan pengalaman pribadiku sebagai sumber inspirasi lirik lagu ini. Aku pernah berada dalam posisi itu, tapi tanpa aku ketahui, dan tahu bahwa itu salah sehingga aku memutuskan untuk meminta cowok itu menjauh,” sambungnya.

Selain Meiska, hadir pula Jevin Julian yang baru saja merilis single 20 50 (say that you love me). Single tersebut diketahui merupakan yang keenam, dirilis di tahun ini oleh suami Rinni Wulandari tersebut.

Lagu terbaru kakak dari Vanesha Prescilla ini memiliki makna yang mendalam, terutama dalam potongan lirik chorus yang berbunyi, 'Say that you love me, our 20s and 50s'.

“20 50 adalah penggambaran usia muda dan usia tua. Lagu ini dan liriknya bercerita tentang perasaan seseorang yang ingin mencintai dan dicintai pasangannya dengan perasaan/sparkle yang selalu sama sampai menua bersama sama,” kata Jevin.