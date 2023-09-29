Artis Indonesia yang Kecantikannya Diakui hingga Mancanegara

Artis Indonesia yang kecantikannya diakui hingga ke mancanegara (Foto: Instagram/raisa6690)

JAKARTA - Artis Indonesia yang kecantikannya diakui hingga mancanegara akan menjadi pembahasan pada artikel kali ini.

Sejumlah selebriti Indonesia pernah masuk dalam platform internasional yang menominasikan 100 lelaki tertampan dan 100 wanita tercantik di dunia, yakni TC Candler. Dari 40 negara yang masuk dalam nominasi, setiap tahun tentunya terdapat wajah-wajah cantik artis Indonesia yang muncul di laman TC Candler.

Sedikitnya ada lima artis Indonesia yang kecantikannya diakui hingga mancanegara, usai wajahnya muncul sebagai nominasi TC Candler.

Lantas, siapa sajakah artis Indonesia yang kecantikannya diakui hingga mancanegara? Berikut ulasannya:

1. Raisa

Selain bersuara merdu, kecantikan dari penyanyi Raisa juga patut untuk mendapat pujian. Ia bahkan pernah masuk dalam daftar 100 perempuan tercantik versi TC Candler.

BACA JUGA: 4 Artis Cantik Dikasih Marga Batak saat Menikah

2. Sandrinna Michelle

Meski baru berusia 16 tahun, kecantikan Sandrinna Michelle sudah cukup diakui di mancanegara. Bahkan perempuan blasteran Jawa-Amerika ini sempat masuk di posisis 94, 100 Most Beautiful Faces 2021.