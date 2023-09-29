Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Artis Indonesia yang Kecantikannya Diakui hingga Mancanegara

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |02:30 WIB
Artis Indonesia yang Kecantikannya Diakui hingga Mancanegara
Artis Indonesia yang kecantikannya diakui hingga ke mancanegara (Foto: Instagram/raisa6690)
A
A
A

JAKARTA - Artis Indonesia yang kecantikannya diakui hingga mancanegara akan menjadi pembahasan pada artikel kali ini.

Sejumlah selebriti Indonesia pernah masuk dalam platform internasional yang menominasikan 100 lelaki tertampan dan 100 wanita tercantik di dunia, yakni TC Candler. Dari 40 negara yang masuk dalam nominasi, setiap tahun tentunya terdapat wajah-wajah cantik artis Indonesia yang muncul di laman TC Candler.

Sedikitnya ada lima artis Indonesia yang kecantikannya diakui hingga mancanegara, usai wajahnya muncul sebagai nominasi TC Candler.

Lantas, siapa sajakah artis Indonesia yang kecantikannya diakui hingga mancanegara? Berikut ulasannya:

 

1. Raisa

Raisa 

Selain bersuara merdu, kecantikan dari penyanyi Raisa juga patut untuk mendapat pujian. Ia bahkan pernah masuk dalam daftar 100 perempuan tercantik versi TC Candler.

2. Sandrinna Michelle

Sandrinna Michelle 

Meski baru berusia 16 tahun, kecantikan Sandrinna Michelle sudah cukup diakui di mancanegara. Bahkan perempuan blasteran Jawa-Amerika ini sempat masuk di posisis 94, 100 Most Beautiful Faces 2021.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement