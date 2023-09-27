Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Project Pop Bikin Heboh Anugerah Komedi Indonesia 2023

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |22:30 WIB
Project Pop Bikin Heboh Anugerah Komedi Indonesia 2023
Project Pop di Anukom 2023 (foto: Inews)
A
A
A

JAKARTA - Project Pop turut tampil di Anugerah Komedi Indonesia 2023. Aksi panggung mereka berhasil menambah heboh acara yang disiarkan di iNews secara langsung tersebut.

Project pop tampil dengan pakaian adat berbagai daerah. Adapun lagu yang dibawakan antara lain Antrilah di Loket yang hits di tahun 90-an dan lagu parodi Lampu Neon dengan aransemen tradisional.

Di sela-sela penampilan Project Pop, komedian kawakan Denny Chandra sempat menyinggung Izzur, personel yang tidak bisa hadir dalam acara karena sedang berada di luar negeri.

Project Pop Bikin Heboh Anugerah Komedi Indonesia 2023

Sehabis menyanyikan lagu Antrilah di Loket, Denny Chandra mengatakan, "Kang Izzur tidak bisa hadir karena sedang berada di Malaysia. Dia juga gak dateng ke Indonesia takut sama Istri."

Celetukan tersebut pun berhasil memantik gelak tawa para penonton. Ditambah pembawaan personel Project Pop yang juga jenaka, membuat suasana Anugerah Komedi Indonesia 2023 semakin cair dan akrab.

Untuk diketahui, Anugerah Komedi Indonesia 2023 merupakan ajang penganugerahan tertinggi bagi seniman komedi Tanah Air yang dilangsungkan pada Rabu (27/9/2023) malam hari ini.

Halaman:
1 2
