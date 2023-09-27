Intip Kemeriahan Anugerah Komedi Indonesia 2023, Hajatan Besar Para Komedian

JAKARTA - Anugerah Komedi Indonesia (Anukom) 2023 digelar hari ini dan ditayangkan di iNEWS TV, Rabu (27/9/2023). Sejumlah pelawak ternama pun hadir menjadi tamu spesial dalam acara tersebut.

Beberapa pelawak yang hadir diantaranya adalah Indro Warkop DKI, Tarzan, Tessy, Jarwo Kwat, dan masih banyak lagi.

Tak hanya itu, para standup comedy seperti Indra Jegel, Dicky Difie, hingga Nopek Novian juga turut hadir dalam acara yang berlangsung di Gedung iNEWS Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini.

"Saya juga termasuk insan komedian sekarang yang ngadain insan komedian juga. Kita harus support dan yang terpenting kita harus datang," kata Tessy kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (27/9/2023).

Tarzan, juga menyampaikan hal senada. Personel grup lawak Srimulat itu juga bersyukur dengan adanya gelaran ini karena bisa menjadi ajang silaturahmi bagi insan komedian.

"Adanya Paski itu untuk mempersatukan komedian dari Jakarta sampai mana aja, mudah-mudahan tiap provinsi di Indonesia itu ada Paski, tujuannya jadi ada satu komunikasi dan perkembangan lawak di daerah sehingga termonitor," ujar Tarzan.

Antusiasme juga tampak di kalangan komedian muda seperti Indra Jegel. Komedian asal Medan, Sumatera Utara tersebut

"Event ini adalah bentuk apresiasi untuk semua seniman komedi di Indonesia ya, gue juga berharap nggak hanya 3 bisa sampai 4, 5, 6, dan seterusnya," ujar Indra Jegel.

BACA JUGA: