Nopek Novian Kaget Masuk Nominasi Anugerah Komedi Indonesia 2023

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |20:58 WIB
Nopek Novian Kaget Masuk Nominasi Anugerah Komedi Indonesia 2023
Nopek Novian di Anugerah Komedi Indonesia 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Stand up comedian, Nopek Novian kaget bisa masuk dalam nominasi Komika Terpilih & Terfavorite Anugerah Komedi Indonesia (Anukom) 2023. Bahkan, bersanding dengan nama-nama komedian populer, salah satunya Abdel Achrian.

Nopek merupakan pendatang baru di dunia komedi, dengan memulai kariernya dari ajang pencarian bakat stand up comedy. Meski tak menyandang status juara, tapi namanya langsung melesat karena celotehannya yang unik.

Bisa masuk sebagai nominasi Anukom 3 merupakan hal yang sangat membanggakan bagi Nopek Novian. Bahkan, dirinya tak menyangka bisa terpilih dari ratusan stand up comedian.

"Wah keren, ini anugrah terbaik di Indonesia untuk komedi ya. kaget saya tiba-tiba masuk nominasi. Ya sebagai anak daerah kaget saya. Gak nyangka, gak kepikiran begitu. Tiba-tiba masuk dihubungi cing Abdel. Siap cing," kata Nopek saat ditemui di iNews Tower, Rabu (27/9/2023).

Masuk dalam nominasi Komika Terpilih & Terfavorite, Nopek Novian akan bersaing dengan Abdel Achrian, Abdur, Ali Akbar, dan Arief Brata. Dirinya tak berharap banyak bisa memenangi penghargaan.

"Belum ada (persiapan), saya belum nyiapin apa2 (kalau menang). Saya gak berharap lah, nothing to lose aja," ujar Nopek.

