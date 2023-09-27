Cara Bantu Putri Ariani Juara Americas Got Talent 2023

JAKARTA - Putri Ariani tengah mengikuti kompetisi bergengsi yakni America's Got Talent 2023. Putri Ariani tengah berupaya untuk mencapai mimpinya sebagai penyanyi yang lebih dikenal oleh banyak orang.

Ketika mendapat kesempatan tampil di panggung AGT 2023, Putri Ariani selalu bekerja keras dan berusaha untuk memberikan persembahan yang terbaik di panggung America's Got Talent 2023. Penampilan terbaik selalu dia berikan sejak audisi. Hal tersebut mengantarkan dirinya berdiri di babak final.

Tentu penampilan Putri Ariani di babak final AGT 2023 ini tidak kalah spesial dengan penampilan sebelumnya. Perempuan 17 tahun ini terlihat membawakan lagu 'Don't Let The Sun Go Down On Me' milik Elton John dengan indah di panggung babak final AGT 2023.

Walaupun demikian, di babak final ini Putri Ariani harus bersaing dengan 10 peserta lainnya untuk meraih kemenangan. Mereka adalah Adrian Stoica and Hurricane, Lavender, Darcangelo, Ahren ya Belisle, Mzansi Youth Choir, Chibi Unity, Anna DeGuzman, Ramadhani Brothers, 82nd Airborne Chorus, dan Avantgardey.

Maka dari itu, Putri tidak pernah lelah meminta netizen memberikan voting sebanyak-banyaknya untuk dirinya agar bisa meraih mimpinya menjadi juara di America’s Got Talent 2023.

"Hi everybody, don't forget, please vote me now because vote just 12 hours. To vote for me just click the link for description and thank you for you to come vote for me because you already help me to reach my dream. Thank you everyone," ucap Putri melalui Instagram @indonesiainla, Rabu (27/9/2023).

Vote untuk Putri Ariani dapat dilakukan melalui link https://agt.vote.nbc.com mulai pukul 07.00-21.00 WIB.

