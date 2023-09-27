Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cara Bantu Putri Ariani Juara Americas Got Talent 2023

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |16:26 WIB
Cara Bantu Putri Ariani Juara Americas Got Talent 2023
Putri Ariani jadi bintang di America's Got Talent (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Putri Ariani tengah mengikuti kompetisi bergengsi yakni America's Got Talent 2023. Putri Ariani tengah berupaya untuk mencapai mimpinya sebagai penyanyi yang lebih dikenal oleh banyak orang.

Ketika mendapat kesempatan tampil di panggung AGT 2023, Putri Ariani selalu bekerja keras dan berusaha untuk memberikan persembahan yang terbaik di panggung America's Got Talent 2023. Penampilan terbaik selalu dia berikan sejak audisi. Hal tersebut mengantarkan dirinya berdiri di babak final.

Cara Bantu Putri Ariani Juara Americas Got Talent 2023

Tentu penampilan Putri Ariani di babak final AGT 2023 ini tidak kalah spesial dengan penampilan sebelumnya. Perempuan 17 tahun ini terlihat membawakan lagu 'Don't Let The Sun Go Down On Me' milik Elton John dengan indah di panggung babak final AGT 2023.

Walaupun demikian, di babak final ini Putri Ariani harus bersaing dengan 10 peserta lainnya untuk meraih kemenangan. Mereka adalah Adrian Stoica and Hurricane, Lavender, Darcangelo, Ahren ya Belisle, Mzansi Youth Choir, Chibi Unity, Anna DeGuzman, Ramadhani Brothers, 82nd Airborne Chorus, dan Avantgardey.

Maka dari itu, Putri tidak pernah lelah meminta netizen memberikan voting sebanyak-banyaknya untuk dirinya agar bisa meraih mimpinya menjadi juara di America’s Got Talent 2023.

"Hi everybody, don't forget, please vote me now because vote just 12 hours. To vote for me just click the link for description and thank you for you to come vote for me because you already help me to reach my dream. Thank you everyone," ucap Putri melalui Instagram @indonesiainla, Rabu (27/9/2023).

Vote untuk Putri Ariani dapat dilakukan melalui link https://agt.vote.nbc.com mulai pukul 07.00-21.00 WIB.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986733/putri-ariani-tidak-suka-disebut-penyanyi-tunanetra-enggan-dikenal-lewat-cerita-sedih-hzttrmxc9l.jpg
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement