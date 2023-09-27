Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ibu Putri Ariani Menangis Lihat Penampilan sang Anak di Panggung Final AGT 2023

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |11:42 WIB
Ibu Putri Ariani Menangis Lihat Penampilan sang Anak di Panggung Final AGT 2023
Ibu Putri Ariani menangis lihat penampilan sang anak di Final AGT 2023. (Foto: YouTube/America's Got Talent)
A
A
A

LOS ANGELES - Penyanyi muda Indonesia Putri Ariani mendapat empat standing ovation dari juri America's Got Talent (AGT) atas penampilannya membawakan lagu Don't Let The Sun Go Down on Me milik Elton John, Rabu (27/9/2023).

Permainan piano yang memukau, suara Putri Ariani yang merdu, teknik vokal bertaraf Internasional, ditambah additional paduan suara, membuat lagu ini semakin syahdu dan luar biasa.

Saking terpesona dan terharu, ibunda Putri Ariani, Reni Alfianty, tak kuasa menahan air mata. Momen itu pun tertangkap kamera saat Putri menyelesaikan penampilannya untuk panggung final AGT 2023.

Dapat dijelaskan, Reni begitu bangga sekaligus terharu menyaksikan anak perempuannya mampu menaklukan panggung besar Amerika Serikat. Matanya berkaca-kaca seraya ekspresi sedih terlukis di wajah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986733/putri-ariani-tidak-suka-disebut-penyanyi-tunanetra-enggan-dikenal-lewat-cerita-sedih-hzttrmxc9l.jpg
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement