Ibu Putri Ariani Menangis Lihat Penampilan sang Anak di Panggung Final AGT 2023

LOS ANGELES - Penyanyi muda Indonesia Putri Ariani mendapat empat standing ovation dari juri America's Got Talent (AGT) atas penampilannya membawakan lagu Don't Let The Sun Go Down on Me milik Elton John, Rabu (27/9/2023).

Permainan piano yang memukau, suara Putri Ariani yang merdu, teknik vokal bertaraf Internasional, ditambah additional paduan suara, membuat lagu ini semakin syahdu dan luar biasa.

BACA JUGA: Uya Kuya dan Astrid Nonton Langsung Putri Ariani di Final Americas Got Talent 2023

Saking terpesona dan terharu, ibunda Putri Ariani, Reni Alfianty, tak kuasa menahan air mata. Momen itu pun tertangkap kamera saat Putri menyelesaikan penampilannya untuk panggung final AGT 2023.

Dapat dijelaskan, Reni begitu bangga sekaligus terharu menyaksikan anak perempuannya mampu menaklukan panggung besar Amerika Serikat. Matanya berkaca-kaca seraya ekspresi sedih terlukis di wajah.