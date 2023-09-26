Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Codeblu Polisikan Farida Nurhan, Bang Madun Gercep Minta Maaf: Gara-Gara Gue Semua Ramai

Lutfi Fadila , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |21:16 WIB
Codeblu Polisikan Farida Nurhan, Bang Madun Gercep Minta Maaf: Gara-Gara Gue Semua Ramai
Bang Madun minta maaf setelah Codeblu polisikan Farida Nurhan. (Foto: Instagram/@nyak_kopsah)
A
A
A

JAKARTA - Bang Madun, pemilik warung makan Nyak Kopsah, akhirnya meminta maaf setelah Codeblu resmi melaporkan Farida Nurhan atas tuduhan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, pada 25 September 2023. 

“Sudah, diam. Setop. Jangan ngomong apa-apa, terus berbaikan semua. Pokoknya, damai, damai, damai! Gue minta maaf lahir batin. Gara-gara gue, semuanya ramai,” katanya dikutip dari akun TikTok Oky Pratama, pada Selasa (26/9/2023). 

Sikap Bang Madun yang memilih minta maaf dianggap warganet sebagai keputusan cari aman. “Bang Madun (sepertinya) takut kebawa masalah Codeblu dan Omaygat. Jadi sekarang baik-baik,” kata akun @wiwik_ws di kolom komentar. 

Akun @damai_lah mengatakan, “Giliran Codeblu buat laporan di Polda Metro Jaya, Bang Madun tiba-tiba begini. Keeeq mana…” Akun @annisaaulianzxy menambahkan, “Farida Nurhan ke Bang Madun: Kukira hubungan kita spesial.” 

Bang Madun sempat meluapkan amarahnya setelah food vlogger Aa’ Juju mereview jujur makanan dan layanan warung makan miliknya yang berlokasi di Tangerang. Permasalahan semakin panas ketika Codeblu datang dan mereview warung tersebut. 

Bang Madun minta maaf setelah Codeblu polisikan Farida Nurhan. (Foto: TikTok/Oky Pratama)

Ketika review Codeblu viral, Farida Nurhan masuk dan membongkar kehidupan pribadi sang food reviewer yang ditudingnya sebagai penculik. Tak hanya itu, dia juga melakukan body shaming dengan menyebut Codeblu seperti dukun. 

Aksi ibu satu anak itu kemudian berbuah laporan polisi yang didaftarkan Codeblu di Polda Metro Jaya, pada 25 September 2023. Permasalahan tersebut bahkan membuat putri dan cucu Farida dihujat warganet.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/33/2927070/farida-nurhan-pamer-hidung-baru-hasil-oplas-netizen-kayak-isa-zega-gNlP4iYV3X.jpg
Farida Nurhan Pamer Hidung Baru Hasil Oplas, Netizen: Kayak Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/33/2904475/angkat-implan-payudara-usai-3-tahun-farida-nurhan-makin-percaya-diri-56sFfuWRoQ.jpg
Angkat Implan Payudara Usai 3 Tahun, Farida Nurhan Makin Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/33/2892334/berkasus-dengan-farida-nurhan-tarif-endorse-codeblu-capai-ratusan-juta-N6wAM4uW8X.jpg
Berkasus dengan Farida Nurhan, Tarif Endorse Codeblu Capai Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/33/2892047/dibully-se-indonesia-farida-nurhan-menyesal-bela-bang-madun-f1BQqLsDu1.jpg
Dibully Se-Indonesia, Farida Nurhan Menyesal Bela Bang Madun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/33/2891988/farida-nurhan-dibully-se-indonesia-karena-codeblu-konsekuensi-saya-TRw7EBoITL.jpeg
Farida Nurhan Dibully se-Indonesia karena Codeblu : Konsekuensi Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/33/2890678/kisruh-warung-nyak-kopsah-farida-nurhan-minta-maaf-qA6PocDa4t.jpg
Kisruh Warung Nyak Kopsah, Farida Nurhan Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement