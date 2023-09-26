Codeblu Polisikan Farida Nurhan, Bang Madun Gercep Minta Maaf: Gara-Gara Gue Semua Ramai

JAKARTA - Bang Madun, pemilik warung makan Nyak Kopsah, akhirnya meminta maaf setelah Codeblu resmi melaporkan Farida Nurhan atas tuduhan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, pada 25 September 2023.

“Sudah, diam. Setop. Jangan ngomong apa-apa, terus berbaikan semua. Pokoknya, damai, damai, damai! Gue minta maaf lahir batin. Gara-gara gue, semuanya ramai,” katanya dikutip dari akun TikTok Oky Pratama, pada Selasa (26/9/2023).

Sikap Bang Madun yang memilih minta maaf dianggap warganet sebagai keputusan cari aman. “Bang Madun (sepertinya) takut kebawa masalah Codeblu dan Omaygat. Jadi sekarang baik-baik,” kata akun @wiwik_ws di kolom komentar.

Akun @damai_lah mengatakan, “Giliran Codeblu buat laporan di Polda Metro Jaya, Bang Madun tiba-tiba begini. Keeeq mana…” Akun @annisaaulianzxy menambahkan, “Farida Nurhan ke Bang Madun: Kukira hubungan kita spesial.”

Bang Madun sempat meluapkan amarahnya setelah food vlogger Aa’ Juju mereview jujur makanan dan layanan warung makan miliknya yang berlokasi di Tangerang. Permasalahan semakin panas ketika Codeblu datang dan mereview warung tersebut.

Ketika review Codeblu viral, Farida Nurhan masuk dan membongkar kehidupan pribadi sang food reviewer yang ditudingnya sebagai penculik. Tak hanya itu, dia juga melakukan body shaming dengan menyebut Codeblu seperti dukun.

Aksi ibu satu anak itu kemudian berbuah laporan polisi yang didaftarkan Codeblu di Polda Metro Jaya, pada 25 September 2023. Permasalahan tersebut bahkan membuat putri dan cucu Farida dihujat warganet.