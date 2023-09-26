Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berkasus dengan Codeblu, Putri dan Cucu Farida Nurhan Dihujat Netizen

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |20:15 WIB
Berkasus dengan Codeblu, Putri dan Cucu Farida Nurhan Dihujat <i>Netizen</i>
Buntut kasus dengan Codeblu, anak dan cucu Farida Nurhan dihujat netizen. (Foto: Instagram/@permestadhyaz)
A
A
A

JAKARTA - Perseteruan Farida Nurhan dan Codeblu berimbas pada putrinya, Permesta Dhyaz. YouTuber 22 tahun itu mengaku, harus menerima hujatan warganet melalui Instagram dan TikTok. 

“Aku sampai deg-degan dan gemetaran melihat TikTok dan Instagram aku yang ramai dengan hujatan. Padahal aku sama sekali enggak ikut-ikutan dan tidak speak up juga,” tuturnya dikutip dari akun TikTok @permestadhyazz, pada Selasa (26/9/2023). 

Dhyaz mengaku, semakin sedih ketika warganet bertindak terlalu jauh dan ikut menghujat putranya yang masih berusia 8 tahun. Dia kemudian memperlihatkan salah satu komentar warganet yang begitu menyakiti hatinya. 

“Ada yang bilang, ‘Anak haram punya anak haram upsee’. Atau, ‘Oplas saja maksimalnya segini’. Maaf ya kalau aku jelek. Aku enggak bisa milih. Kalau bisa milih, aku penginnya jadi cantik,” katanya. 

Komentar warganet tersebut merujuk pada pengakuan Farida Nurhan kepada Maia Estianty pada April 2021 yang menyebut Dhyaz hamil di luar nikah di usia 16 tahun. Kejadian tersebut menurut sang food vlogger juga terjadi padanya di masa lalu. 

Permesta Dhyaz dibully netizen. (Foto: Instagram/@permestadhyaz)

Unggahan Permesta Dhyaz tersebut, kemudian ramai dikomentari warganet. Sebagian besar menilai, hujatan yang diterima sang YouTuber merupakan imbas dari drama yang diciptakan sang ibu. 

“Ini sanksi sosial Kak. Andai Omay (Farida Nurhan) mau merendahkan egonya, pasti bisa jadi tameng untuk anak dan cucunya. Turut prihatin untuk keluarga Kak Dhyaz. Semoga cepat berlalu,” ujar akun @Taca. 

