Resmi Polisikan Farida Nurhan, Codeblu Muncul dan Perlihatkan Wajah Asli ke Publik

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |08:15 WIB
Codeblu resmi polisikan Farida Nurhan, pada 25 September 2023. (Foto: Instagram/@farida.nurhan)
Codeblu resmi polisikan Farida Nurhan, pada 25 September 2023. (Foto: Instagram/@farida.nurhan)
JAKARTA - Codeblu ternyata tak sekadar menggertak Farida Nurhan ketika meminta food vlogger asal Lumajang tersebut meminta maaf padanya lewat DM Instagram, pada 23 September silam. 

Pasalnya, food reviewer itu resmi melaporkan Farida atas tuduhan pelanggaran UU ITE di Polda Metro Jaya, pada 25 September silam. Hal itu diumumkan Codeblu lewat unggahan Story Instagram pribadinya. 

“Ditunggu, semua butuh proses. Sabar, selesaikan dengan kepada dingin,” ujarnya seperti dikutip Okezone dari unggahan di Instagram miliknya, pada Selasa (26/9/2023). 

Codeblu melaporkan unggahan TikTok Farida Nurhan yang dinilainya berisi fitnah dan mencemarkan nama baik. “Padahal, tuduhan terlapor melalui postingan tersebut tidak benar,” bunyi laporan tersebut. 

Adapun postingan yang dimaksud adalah video yang diunggah Farida, pada 23 September silam. Dalam video itu, dia memperdengarkan rekaman suara ibu mertua Codeblu yang menudingnya sebagai penculik. 

Tak lama diunggah, Farida langsung menghapus video tersebut. Namun banyak warganet yang sudah mengunduh video itu dan mengunggahnya kembali hingga viral di TikTok.

Codeblu resmi polisikan Farida Nurhan. (Foto: TikTok/Codeblu)

Terkait kasus tersebut, Codeblu yang selama ini terkesan merahasiakan identitasnya pun akhirnya tampil di publik. Dia tampil di podcast YouTube Richard Lee dan memperlihatkan wajah aslinya. 

Dalam perbincangan tersebut, Codeblu membahas kemungkinan berdamai dengan Farida Nurhan. “Kita lihat saja sejauh mana effort dia untuk meminta maaf. Karena gue sama sekali tidak menyentuh dia dan gue tidak kenal juga,” tuturnya.

