HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Maia Estianty dan Mulan Jameela Dibandingkan, Ahmad Dhani Bilang Begini

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |03:30 WIB
Maia Estianty dan Mulan Jameela Dibandingkan, Ahmad Dhani Bilang Begini
Ahmad Dhani bicara soal perbandingan Maia Estianty dan Mulan Jameela (Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial)
A
A
A

JAKARTA - Kehidupan Maia Estianty tak pernah jauh dari sorotan media. Begitupun Mulan Jameela, yang kini menjadi istri sah dari musisi Ahmad Dhani.

Sempat menjadi rekan duet dalam Ratu mulai 1999 hingga 2007, grup duo mereka bisa dikatakan menjadi yang paling hits di masanya. Sayangnya, prestasi yang ditorehkan Ratu kala itu harus hancur lantaran perceraian Maia Estianty dan Ahmad Dhani.

Nahasnya, Mulan Jameela kala itu dituding sebagai sosok yang membuat rumah tangga Dhani dan Maia hancur. Pasalnya, sempat muncul kabar yang menyebut jika keduanya telah menikah sejak 2009.

Sayangnya, kabar tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab pada 2016 muncul pengakuan Mulan yang menyebut jika dirinya telah menjadi istri dari suami Maia Estianty sejak 2008.

Ahmad Dhani

"Beribadah sama suami. Aduh ya Allah, waktu itu 2008, aku 8 tahun nikah bareng. Udah menjalani pernikahan, nggak pernah ibadah bareng," kata Mulan Jameela dilansir dari Instagram @lambegosiip.

Sebelumnya, Dhani pun sempat angkat bicara saat Maia dan Mulan ramai dibandingkan oleh netizen. Bahkan dalam sesi konferensi pers 7 tahun lalu, Dhani sempat menyinggung soal kepiawaian Mulan di atas ranjang.

"Dalam urusan ranjang itu (pilih) Mulan Jameela ya bisa," jawab Ahmad Dhani dalam kanal Youtube.

Jawaban tersebut sontak membuat awak media ramai. Kendati begitu, bapak lima anak ini juga menyebut bahwa Maia Estianty memiliki sisi keibuan yang tak bisa dibandingkan dengan Mulan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
