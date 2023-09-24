Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andre Taulany & Friends Sukses Kocok Perut Penonton Pestapora, Raffi Ahmad : Siap untuk Keluarkan Single

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |14:22 WIB
Andre Taulany & Friends Sukses Kocok Perut Penonton Pestapora, Raffi Ahmad : Siap untuk Keluarkan Single
Andre Taulany & Friends sukses hibur penonton Pestapora 2023 (Foto: IG Raffi)
A
A
A

JAKARTA - Andre Taulany & Friends sukses mengocok perut penonton Pestapora 2023 Sabtu 23 September 2023. Band yang digawangi oleh Andre Taulany, Raffi Ahmad, Surya Insomnia, Desta, dan Dikta ini datang sebagai musisi 'dadakan' yang tiba-tiba saja terbentuk, minim latihan, namun berhasil mencuri perhatian penonton festival musik bergengsi tersebut.

Melalui unggahan instagram pribadinya, Raffi Ahmad membagikan momen kocak ia dan punggawa band lainnya saat berada di atas panggung. Tak ada 'posisi' pasti yang ditempati oleh masing-masing personel, kelimanya secara bergantian memainkan alat musik dan bernyanyi.

Raffi juga membagikan momen saat mereka berada di backstage dan saat berlatih menyatukan chemistry di studio band.

 BACA JUGA:

BACA JUGA:

Dalam aksinya tersebut, mereka terlihat serius menyelesaikan setiap lagu demi lagu, tapi tetap saja aksi mereka yang bernyanyi dan memainkan alat musik langsung mengundang tawa.

Beberapa lagu yang dibawakan tentu yang sudah tak asing di telinga penikmat musik seperti Always dari Bonjovi, No Woman No Cry dari Bob Marley hingga Yang Tak Terlupakan milik Iwan Fals.

Mereka juga menyanyikan lagu dari tempat dulu Desta dan Andre berkarya, Dari Hati dari Club 80's dan lagu Mungkinkah dari Stinky. Raffi Ahmad pun sempat berkelakar bahwa band 'dadakan' ini akan menjalani tur di berbagai kota.

"Band yang sangat membagongkan. Love You Guys. Siap-siap Tour 100 kota !!! Terimakasih,"tulis Raffi Ahmad dikutip dari unggahan instagram pribadinya, Minggu (24/9/2023).

Halaman:
1 2
