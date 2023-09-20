Abirama Putra Terkesan dengan Proses Syuting Sinetron Emak Gue Jawara

JAKARTA - Aktor cilik Abirama Putra mengungkapkan kesannya saat menjalani syuting sinetron Emak Gue Jawara. Didapuk untuk berperan sebagai Dilan, bocah laki-laki yang akrab disapa Abi ini merasa bahwa ada banyak momen mengesankan di balik proses syuting sinetron tersebut.

Salah satunya saat ia harus menjalani syuting di Purwakarta, Jawa Barat.

“Pengalaman paling berkesan pas hari pertama syuting, itu syuting di Purwakarta. Itu menurutku seru banget. Itu awal aku kenalan, aku main, seru sih,” ujar Abimara saat ditemui di lokasi syuting Emak Gue Jawara di Bojongsari, Rabu (20/9/2023).

Menurut Abi, keseruan tak hanya berhenti usai menjalani syuting di Purwakarta. Keseruan justru terus berlanjut di hari-hari berikutnya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Abi merasa bahwa seluruh pemain yang tergabung dalam sinetron ini sangatlah menyenangkan. Bahkan waktu istirahat pun kerap ia gunakan untuk bermain dengan para pemain sinetron Emak Gue Jawara.

Hal itu rupanya membuat Abi sama sekali tak menganggap bahwa syuting yang telah dijalankannya adalah beban.

“Kita biasanya ngobrol, main sepeda, kita biasanya ke toko es krim di depan (lokasi syuting), lari-larian, main bola, seru deh!," jelasnya Abirama.

Meski mengaku seru, Abi menyebut jika di awal ia sempat merasakan kesulitan untuk memerankan tokoh Dilan. Kesulitan yang dialaminya sendiri berasal dari bagaimana ia harus mendalami karakter hingga cuaca.

"Mungkin yang susah buat aku, akting-akting nangis dan marah. Itu cukup susah buat aku karena aku harus mendalami karakternya lumayan susah. Jadi biasanya aku minta bantuan Kak Yafi, Mama, Tante Cut,” ucap Abi.