HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Ariel NOAH yang Pilih Vakum Ngeband

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |13:50 WIB
Biodata dan Agama Ariel NOAH yang Pilih Vakum <i>Ngeband</i>
Biodata dan Agama Ariel NOAH. (Foto: Instagram/@noah_site)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Ariel NOAH, salah satu vokalis band paling populer di Indonesia. Sosoknya kembali mencuri perhatian ketika mengumumkan rencana NOAH untuk vakum panjang saat konser di Lembang, Jawa Barat, pada 17 September 2023. 

Dia sudah berkarier di dunia musik selama lebih dari 2 dekade. Bermula dari Peterpan yang debut pada 2000 hingga bertransformasi menjadi NOAH seperti sekarang. Berikut biodata dan agama Ariel NOAH.

Ariel lahir dengan nama asli Nazril Irham di Langkat, Sumatera Utara, 41 tahun silam. Dia berdarah Minangkabau dan dibesarkan dalam pengaruh agama Islam yang kuat dari kedua orangtuanya. 

Ariel sempat tinggal di Aceh sebelum menghabiskan masa remajanya di Koba Bandung. Saat masih SMA, ia menimba ilmu di SMP Negeri 14 Bandung (1993-1996) dan SMA Negeri 23 Bandung (1996-2000). 

Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Parahyangan Bandung jurusan Arsitektur. Sambil kuliah, dia debut bersama Peterpan, pada 1 September 2000.

 Biodata dan Agama Ariel NOAH. (Foto: Instagram/@noah_site)

Biodata dan Agama Ariel NOAH. (Foto: Instagram/@noah_site)

Lagu debut mereka, Mimpi yang Sempurna menjadi tiket Ariel cs melambungkan namanya di panggung musik Tanah Air. Pasalnya, lagu tersebut sukses terjual sebanyak 150.000 kopi dan membuat mereka kebajiran job. 

Padatnya jadwal promosi album bersama Peterpan membuat Ariel tidak melanjutkan perkuliahannya dan memilih fokus bermusik. Setelah 12 tahun berkarya, Peterpan kemudian berganti nama menjadi NOAH.

Halaman:
1 2
