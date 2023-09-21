Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

NOAH Vakum, Ariel Mulai Main Bersama Anak

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |19:05 WIB
NOAH Vakum, Ariel Mulai Main Bersama Anak
Ariel Noah dan Alleia Anata Irhan (Foto: IG Ariel)
A
A
A

JAKARTA - NOAH memutuskan vakum untuk waktu yang tak bisa ditentukan. Kini di tengah isu tersebut, Ariel mulai terbuka soal kehidupan pribadi.

Ia mulai memamerkan kebersamaan dengan anaknya. Seperti postingan terbaru Ariel, vokalis grup band NOAH ini mengambil potret diri dengan memperlihatkan kegiatan sang putri tercinta.

NOAH Vakum, Ariel Mulai Main Bersama Anak

Alleia yang sedang duduk di bangku tampaknya serius memperhatikan sebuah buku. Pada meja di hadapan Alleia, banyak berserakan mainan block bongkar pasang. Seolah geram, Ariel menempelkan emoji marah pada bagian bibirnya dalam foto selfie tersebut.

"Mainan bapaknya diambillllll," tulis Ariel NOAH, dikutip pada Kamis (21/9/2023).

Rupanya mainan block warna-warni itu bukan milik Alleia melainkan punya Ariel. Diketahui, penyanyi asal Bandung ini memang memiliki hobi merakit mainan, seperti lego dan gundam.

Halaman:
1 2
