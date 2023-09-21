Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aktor One Piece Ini Bikin Heboh usai Unggah Kalimat Basmallah di Medsos

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |12:31 WIB
Aktor <i>One Piece</i> Ini Bikin Heboh usai Unggah Kalimat Basmallah di Medsos
Aktor One Piece ini bikin heboh karena unggah kalimat Basmallah di medsos. (Foto: Taz Skylar/Instagram/@taz_skylar)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Taz Skylar membuat warganet heboh lantaran cuitannya di akun X (Twitter) pribadinya. Pemeran Sanji dalam serial One Piece live action ini tiba-tiba mengunggah kalimat Basmallah.

"Bismillah Hir Rahman Nir Rahim," tulis Taz, dikutip Okezone pada Kamis (21/9/2023).

Unggahan Taz tersebut langsung menuai kehebohan netizen, termasuk yang berasal dari Indonesia. Banyak yang mengiranya menganut agama Islam karena menuliskan kalimat Basmallah.

"Maksudnya apa ya bang? Btw, assalamualaikum, i love you abang," komentar life******

"Lah, Sanji mualaf kah?" komentar akun @dks*****

"Bismillah kita nikah," komentar akun @gwyn****

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/33/3193332//surya_saputra-vbyN_large.jpg
Surya Saputra Ungkap Hasil Tes Kesehatannya: Banyak yang Mengkhawatirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/33/3193314//sheila_marcia-guyi_large.jpg
Kini Makin Religius, Sheila Marcia Akui Dulu Sempat Tak Mengenal Tuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/33/3192508//jaja_miharja-c4Iq_large.jpg
Pemulihan Pembengkakan Arteri Kaki, Jaja Miharja Harus Telan 12 Jenis Obat Sekali Minum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191926//aura_kasih-MECP_large.jpg
10 Pria Pernah Dekat dengan Aura Kasih sebelum Diisukan Jadi Wanita Simpanan RK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191820//justin_hubner-oQVw_large.jpg
Dilamar Justin Hubner, Jennifer Coppen: My Dream Proposal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191620//natasha_rizky-mJSD_large.jpg
Natasha Rizky Takut Dijodohkan Netizen dengan Banyak Pria
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement