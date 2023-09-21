Aktor One Piece Ini Bikin Heboh usai Unggah Kalimat Basmallah di Medsos

Aktor One Piece ini bikin heboh karena unggah kalimat Basmallah di medsos. (Foto: Taz Skylar/Instagram/@taz_skylar)

JAKARTA - Aktor Taz Skylar membuat warganet heboh lantaran cuitannya di akun X (Twitter) pribadinya. Pemeran Sanji dalam serial One Piece live action ini tiba-tiba mengunggah kalimat Basmallah.

"Bismillah Hir Rahman Nir Rahim," tulis Taz, dikutip Okezone pada Kamis (21/9/2023).

Unggahan Taz tersebut langsung menuai kehebohan netizen, termasuk yang berasal dari Indonesia. Banyak yang mengiranya menganut agama Islam karena menuliskan kalimat Basmallah.

"Maksudnya apa ya bang? Btw, assalamualaikum, i love you abang," komentar life******

"Lah, Sanji mualaf kah?" komentar akun @dks*****

"Bismillah kita nikah," komentar akun @gwyn****