Resmi Wamil, Suga BTS Unggah Pesan Manis untuk ARMY

SEOUL - Suga BTS resmi menjalani wajib militer pada hari ini (22/9/2023). Sebelum masuk kamp militer, rapper 30 tahun itu sempat menyapa penggemarnya lewat Weverse.

"Aku mau bilang, sampai jumpa! Aku bisa berada di titik ini karena ARMY. Kini, tiba saatnya. Aku akan menjalani tugasku dengan rajin dan kembali pada kalian," ujarnya dikutip dari Allkpop, pada Jumat (22/9/2023).

Dalam lanjutan keterangannya, Suga berpesan kepada penggemarnya untuk menjaga kesehatan jelang musim gugur. "Jaga kesehatan dan sampai bertemu di 2025 ARMY. Terima kasih dan aku mencintai kalian," katanya.

Penggemar pun melepas Suga dengan mengunggah pesan perpisahan untuknya melalui X. "Baik-baiklah di sana dan berbahagialah. Sampai kita bertemu lagi di 2025," ujar akun @MinYoongiSwagg7.