Kaesang Pangarep Siap Undang Member BTS ke Jakarta: Maunya Siapa, Bilang

JAKARTA - Kaesang Pangarep yang dikenal sebagai pebisnis sudah lama melirik pasar K-pop. Putra bungsu Presiden RI Joko Widodo itu paham jika industri ini memiliki peminat yang sangat banyak.

Kaesang Pangarep ternyata sudah berhasil membuat kesepakatan untuk mengundang boyband asal Korea Selatan BTS ke Jakarta.

"BTS bisa (ke Jakarta) Bisa kok udah pada mau," kata Kaesang Pangarep saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Meski sudah berhasil membuat kesepakatan, Kaesang tetap gagal memboyong grup yang digawangi Kim Nam Joon atau lebih dikenal sebagai RM itu. Lantaran beberapa member BTS harus menjalani wajib militer.

"Cuma orangnya pada wajib militer kemarin. Dua tahun kan lama banget," ujar Kaesang Pangarep.