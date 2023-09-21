Sedang Naik Daun, Ummi Quary Masuk Nominasi Anugerah Komedi Indonesia 2023

JAKARTA - Ummi Quary semakin laris manis di dunia komedi Indonesia. Memiliki gaya khas Betawi yang ceplas-ceplos saat bicara berhasil membuatnya punya keunikan tersendiri.

Banyak yang 'jatuh cinta' pada lawakan Ummi Quary karena dinilai fresh dan apa adanya. Alhasil, Ummy sampai bisa masuk ke dalam salah satu kategori Anugerah Komedi Indonesia (ANUKOM) 2023.

Padahal, Ummi Quary terbilang pendatang baru sebagai komedian Indonesia. Tapi hebatnya, Ummy sudah mampu mencuri banyak perhatian lewat aksi konyolnya di layar kaca televisi maupun konten YouTube.

Sebelum akhirnya terkenal sebagai pelawak, Ummi ternyata memang sudah terjun menjadi pemain lenong bocah. Ini merupakan awal akrir artis asal Bekasi, kelahiran 30 Januari 2001 itu.