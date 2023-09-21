Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sedang Naik Daun, Ummi Quary Masuk Nominasi Anugerah Komedi Indonesia 2023

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |11:55 WIB
Sedang Naik Daun, Ummi Quary Masuk Nominasi Anugerah Komedi Indonesia 2023
Ummi Quary masuk nominasi Anugerah Komedi Indonesia 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ummi Quary semakin laris manis di dunia komedi Indonesia. Memiliki gaya khas Betawi yang ceplas-ceplos saat bicara berhasil membuatnya punya keunikan tersendiri.

Banyak yang 'jatuh cinta' pada lawakan Ummi Quary karena dinilai fresh dan apa adanya. Alhasil, Ummy sampai bisa masuk ke dalam salah satu kategori Anugerah Komedi Indonesia (ANUKOM) 2023.

Padahal, Ummi Quary terbilang pendatang baru sebagai komedian Indonesia. Tapi hebatnya, Ummy sudah mampu mencuri banyak perhatian lewat aksi konyolnya di layar kaca televisi maupun konten YouTube.

Sebelum akhirnya terkenal sebagai pelawak, Ummi ternyata memang sudah terjun menjadi pemain lenong bocah. Ini merupakan awal akrir artis asal Bekasi, kelahiran 30 Januari 2001 itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/598/3142455/dia_2025-VDKs_large.jpeg
Saksikan Malam Puncak Digital Innovations Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141435/dia_2025-LESY_large.jpg
Dukung dan Vote Nominasi Favoritmu di Ajang Bergengsi Digital Innovation Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140833/digital_innovations_awards_2025-RdrW_large.jpeg
Dukung dan Vote Para Nominasi Favoritmu di Ajang Bergengsi Digital Innovation Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065206/interupsi-zqRJ_large.jpeg
Jangan Lewatkan Malam Ini di INTERUPSI “ADU TIMSES DEMI SATU PUTARAN” bersama Anisha Dasuki,  Chico Hakim, Rian Ernest, Pukul 20.30 WIB Live hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062087/pilkada_artis-HUlX_large.jpeg
Jangan Lewatkan Malam Ini di INTERUPSI “Artis ‘Nyalon’ Pilkada, Bisa Apa?” bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ronal Surapradja, Gitalis Dwi Natarina dan Narasumber Kredibel La
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/598/3032993/viral_pegi_setiawan_mendadak_jadi_presenter_the_prime_show_inews-VOCI_large.jpg
Viral Pegi Setiawan Mendadak Jadi Presenter The Prime Show iNews
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement