HOME CELEBRITY TV SCOOP

Anugerah Komedi Indonesia 2023, Sule dan Nunung Reuni

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |15:06 WIB
Anugerah Komedi Indonesia 2023, Sule dan Nunung Reuni
Anugrah Komedi Indonesia 2023 (Foto: Ist)
JAKARTA - Sule dan Nunung bakal reuni di layar kaca. Bergabung dengan rekan lainnya seperti Andre Taulany dan Aziz Gagap, Sule serta Nunung selalu sukses membuat pemirsa tertawa ngakak.

Tapi kini, tampaknya Nunung maupun Sule sudah jarang tampil secara bersama-sama membawakan lawakan-lawakan cerdas mereka. Jika rindu dengan dua komedian senior ini, siap-siap

Anugerah Komedi Indonesia 2023 bakal memboyong keduanya muncul di perhelatan ajang penghargaan tersebut.

Anugerah Komedi Indonesia 2023, Sule dan Nunung Reuni

Dipastikan Nunung dan Sule akan hadir dalam ajang penghargaan untuk komedian yang diinisiasi oleh Persatuan Seniman Komedi

Indonesia (PASKI). Acara yang ditayangkan di iNews TV ini memang diketahui mengundang sederet nama-nama komedian muda hingga para senior di bidang lawak.

Sebenarnya, walaupun Nunung dan Sule sudah jarang terlihat mengisi acara bersama-sama, tapi mereka masih saling support sebagai sahabat. Sewaktu pemilik nama asli Tri Retno Prayudati ini divonis mengidap kanker payudara, Sule tetap memberi dukungan.

Selain pasangan komedian ini, akan ada juga Komeng, Denny Chandra Parto Patrio, dan lain-lain. Tak lupa, 'geng komika' seperti Rigen Rakelna, Mamat Alkatiri, sampai Arie Kriting pun siap membawa kekocakan di atas panggung Anugerah Komedi Indonesia 2023. Penasaran dengan aksi mereka mengocok perut, saksikan di iNews TV pada 27 September mendatang pukul 20.00 - 22.30 WIB!

Sementara itu, Anugerah Komedi Indonesia merupakan penghargaan tertinggi untuk insan komedian Tanah Air. Masih seperti tahun sebelumnya, Anugerah Komedi Indonesia 2023 menyuguhkan sederet kategori menarik guna mengapresiasi para pelaku komedi Indonesia.

