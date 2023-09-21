Heboh 3 Member BLACKPINK Hengkang dari YG Entertainment

JAKARTA - BLACKPINK selama ini diketahui berada dalam naungan YG Entertainment. Sejak awal debut tahun 2016 lalu pun, Rose, Lisa, Jisoo, dan Jennie menjadi penyanyi top dunia.

Namun demikian, rumor menghebohkan muncul yakni member BLACKPINK tak lagi melanjutkan kontrak dengan YG Entertainment. Melansir dari Soompi, kabar ini diungkapkan oleh orang dalam industri musik Korea Selatan.

Kabarnya, Rose dipastikan tetap melanjutkan kontrak di bawah naungan YG Entertainment. Sementara tiga lainnya, ada kemungkinan tak sejalan dengan hal itu.

Lisa, Jisoo, dan Jennie diisukan sedang bernegosiasi untuk pindah ke agensi lain. Meski begitu, hingga saat ini mereka tetap disibukkan oleh sederet aktivitas BLACKPINK.

YG Entertainment pun belum buka suara menanggapi soal Lisa, Jennie, dan Jisoo yang diisukan tidak melanjutkan kontrak. Sayangnya, YG masih enggan berkomentar banyak.

"Saat ini, perpanjangan kontrak BLACKPINK belum dikonfirmasi.” kata pihak YG Entertainment, dikutip dari Soompi, Kamis (21/9/2023).