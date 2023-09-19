Jisoo BLACKPINK Debut Film, jadi Cameo Seorang Peri Korea

JAKARTA - Jisoo BLACKPINK kembali kejutkan penggemarnya. Setelah sukses menutup konser BORN PINK di Korea Selatan, kini perempuan bernama asli Kim Jisoo siap untuk debut melalui film layar lebar Dr. Cheon and Lost Talisman. Kabar ini disampaikan langsung Kim Seong Sik selaku sutradara yang menggarap filmnya.

Melalui konferensi pers film Dr. Cheon and Lost Talisman Kim Seong Sik menuturkan jika Jisoo nantinya akan tampil sebagai cameo. Pelantun lagu Flower ini akan memerankan tokoh peri tradisional Korea Selatan.

Melalui kesempatan ini Kim Seong Sik pun menyampaikan jika dirinya menyampaikan alasan di balik terpilihnya Jisoo BLACKPINK sebagai cameo dalam film tersebut.

"Saya sedang mencari aktor yang cocok dengan citra peri, dan saya memikirkan Jisoo setelah menonton drama Snowdrop," kata Kim Seong Sik, dikutip dari Newsen, Selasa (19/9/2023).

Kim Seong Sik mengatakan jika Jisoo memiliki paras yang menawan. Visualnya cocok untuk memerankan tokoh peri. Selain itu, Seong Sik pun menyampaikan adanya kecocokan jadwal sehingga Jisoo benar-benar resmi turut serta dalam acara ini.

"Saya pikir ini ada 50% keberuntungan penggemar dan 50% lagi karena jadwal yang cocok," kata Seong Sik.

Dr. Cheon and Lost Talisman ini menjadi film debutnya Jisoo BLACKPINK. Sebelumnya, Jisoo telah berakting untuk drama Korea berjudul Snowdrop. Mengutip dari IMDb, drama ini memperoleh rating 8,1/10.

Sama seperti debut di drama, saat ini debut Jisoo di layar lebar pun mendapat sambutan luar biasa oleh para penggemarnya hingga menjadi trending topik Twitter.

"A MOVIE STAR! CAN'T WAIT FOR ACTRESS JISOO! Ooh.. a beautiful fairy! Damn!!!" tulis @pink***.

"THIS IS SO CRAZY WE WERE PRAYING FOR IT UP AND DOWN THE TL," tulis @soo***.

"Her movie debut. Now we hope we will get her lead role in movie soon," tulis @blac***.

