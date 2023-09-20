Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ dan Sinergi Pictures Produksi Film Horor Lampir, Bikin Merinding!

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |09:08 WIB
Vision+ dan Sinergi Pictures Produksi Film Horor <i>Lampir</i>, Bikin Merinding!
Vision+ dan Sinergi Pictures produksi film horor Lampir. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ dan Sinergi Pictures bekerja sama memproduksi film horor Lampir. Menghadirkan kembali sosok Mak Lampir yang mampu membuat siapapun merinding ketika mendengar tawa kencangnya.

Terlihat dari teaser posternya, film Lampir menggambarkan sesosok wanita berambut putih terurai panjang hingga menyentuh lantai, dengan kuku yang sangat panjang, tajam dan menyeramkan. Tubuhnya pun juga terbagi menjadi 2 bagian, dengan bagian kiri tubuh yang muda dan cantik, serta bagian kanan tubuh yang terlihat penuh dengan keriput.

Sebagai bocoran, film Lampir menceritakan tentang sebuah pasangan bernama Wendy dan Angga yang pergi ke sebuah vila megah bernuansa vintage bersama teman-temannya untuk melakukan sesi foto pre-wedding sekaligus melepas penat. Tak disangka, ternyata vila tersebut merupakan sarang iblis Mak Lampir yang melakukan permainan kematian guna menjadi manusia tercantik dan abadi.

Mereka semua sangat ingin keluar dari vila tersebut, namun sangat sulit untuk bisa keluar dengan selamat, karena mereka semua terjebak dalam lingkaran kematian yang diciptakan oleh Mak Lampir.

Film Lampir saat ini sedang dalam tahap post-produksi. Ada pun film ini akan dibintangi Jolene Marie, Rory Asyari, Gandhi Fernando, Ge Pamungkas, Hana Saraswati, Sheila Salsabila dan Ardina Rasti.

