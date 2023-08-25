Aktor Cinta Tanpa Karena dan Alumni MCI Ramaikan Pesta Oke RCTI34 di Klender

JAKARTA - Rangkaian Pesta Oke RCTI34 dalam memeriahkan HUT RCTI ke-34 masih terus berlanjut. Kali ini, RCTI akan menghadirkan berbagai kegiatan seru untuk masyarakat Klender, Jakarta Timur.

Dalam Pesta Oke RCTI34 itu akan digelar meet & greet para pemain sinetron Cinta Tanpa Karena yang akan dihadiri Della Puspita dan Sutan Simatupang. Bersama kedua aktor itu, turut bergabung Amanda Arum yang merupakan alumni MCI.

Tak sampai di situ, acara ini juga menawarkan sederet kegiatan seru lainnya, seperti panggung hiburan, games seru, lomba menghias tumpeng, hingga berbagai doorprize untuk warga Klender.

Karena itu, jangan ketinggalan menyaksikan Pesta Oke RCTI34 secara langsung di Lapangan Parkir Kantor Kelurahan Klender, Jakarta Timur, pada 26 Agustus 2023, pukul 14.30 WIB. Acara ini gratis tanpa dipungut biaya ya.

Bagi kamu yang tidak bisa menyaksikan Pesta Oke RCTI34 secara langsung di Klender, dapat menontonnya di RCTI melalui kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek. Jika kamu mengalami kendala siaran digital, jangan lupa untuk scan ulang set top box.

Lalu pastikan sambungan kabel set top box dan kabel antena sudah terpasang dengan baik. Kemudian pastikan arah antena sudah dalam posisi benar. Jika masih menemukan kendala, silakan hubungi layanan solusi TV digital di nomor Whatsapp 0856-9003-900.*

(SIS)