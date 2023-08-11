Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Na PD Bikin Variety Show Baru Gaet Lee Kwang Soo hingga Kim Woo Bin, Netizen: Nggak Mungkin Jelek

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |17:00 WIB
Na PD Bikin Variety Show Baru Gaet Lee Kwang Soo hingga Kim Woo Bin, Netizen: Nggak Mungkin Jelek
Na PD bikin variety show baru gaet Lee Kwang Soo dan D.O EXO. (Foto: Allkpop)
A
A
A

JAKARTA - Produser dan sutradara (PD) Na Young Suk siap dengan variety show terbarunya yang bikin netizen nggak sabar nonton. Apalagi, Na PD -sapaannya- menggaet aktor dan artis yang selalu sukses mengocok perut, Lee Kwang Soo.

Selain Lee Kwang Soo, acara ragam tersebut juga akan dibintangi aktor Kim Woo Bin, D.O EXO, dan Kim Ki Bang. Melihat daftar pemerannya saja, netizen sudah menebak acara Na PD yang satu ini pun bakalan kocak.

Melansir Allkpop, Jumat (11/8/2023), variety show baru Na PD akan mengangkat konsep pertanian. “Sebuah reality show yang akan menggambarkan hari-hari empat orang teman yang tiba-tiba menjadi petani dan mereka bekerja saat panen,” bunyi sinopsis variety shownya.

Jika membaca pada sinopsisnya, tayangan tersebut akan mirip dengan konsep dan format variety show lain Na PD yang cukup populer, Three Meals a Day. Foto-foto keempat member yang tengah syuting pun viral dan menjadi pembicaraan netizen. Mereka tidak sabar dengan kombiasi persahabatan empat orang dengan karakter beragam itu.

Na PD produksi variety show gaet Lee Kwang Soo dan Kim Woo Bin. (Foto: Twitter/@x_yxxm)

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
