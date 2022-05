SEOUL - Park Bo Gum, Park Seo Joon, Ji Chang Wook, dan Ahn Bo Hyun digaet untuk membintangi variety show baru bergenre traveling. Program itu, menurut Allkpop, akan digarap oleh sutradara Kim Sung Yoon.Ā

Kim Sung Yoon menawarkan Park Bo Gum bergabung dengan program tersebut setelah mereka berkolaborasi dalam drama Love in the Moonlight. Sementara Park Seo Joon dan Ahn Bo Hyun pernah bekerjasama dengannya dalam Itaewon Class.Ā

Sementara dengan Ji Chang Wook merupakan pemeran utama dalam drama terbaru sang sutradara, The Sound of Magic. Belum ada konfirmasi terkait keterlibatan keempat aktor tersebut dalam program tersebut.Ā

Park Bo Gum diketahui menyelesaikan wajib militer pada 30 April silam. Sementara Park Seo Joon diketahui baru menyelesaikan syuting film Dream dan kini masih disibukkan dengan syuting drama Gyeongseong Creature.Ā

Sementara Ahn Bo Hyun akan beradu akting dengan Shin Hye Sun dalam dramaĀ See You in My 19th Life. Drama baru Ji Chang Wook yang disutradarai Kim Sung Yoon telah tayang sejak 6 Mei silam.Ā

Sayangnya, belum ada informasi mendetail terkait konsep programĀ variety showĀ bergenreĀ travelingĀ tersebut. Begitu pula dengan jadwal tayang dan stasiun TV atau platform OTT yang akan menayangkan program tersebut.*

