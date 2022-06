SEOUL - TVING akan menggarap variety show baru berjudul Youth MT. Menariknya, program itu akan diisi sederet aktor papan atas Korea, seperti Park Bo Gum, Park Seo Joon, hingga Ji Chang Wook.

Mengutip Soompi, Kamis (30/6/2022), program ini menjadi proyek reuni bagi tiga drama populer: Love in the Moonlight, Itaewon Class, dan The Sound of Magic. Sutradara Kim Sung Yoon akan menyatukan para aktor tersebut dalam sebuah trip.

Dalam perjalanan itu, mereka akan bersantai, bermain games, dan saling bercerita satu sama lain. Park Bo Gum, Kim Yoo Jung, Jung Jinyoung, Chae Soo Bin, dan Kwak Dong Yeon dari drama Love in the Moonlight dipastikan tampil dalam program ini.

Sementara drama Itaewon Class akan diwakilkan oleh aktor Park Seo Joon, Ahn Bo Hyun, Kwon Nara, Ryu Kyung Soo, dan Lee Joo Young. Sedangkan drama The Sound of Magic diwakili Ji Chang Wook, Choi Sung Eun, Hwang In Yeop, Ji Hye Won, dan Kim Bo Yoon.

