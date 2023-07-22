Advertisement
Cha Tae Hyun dan Jo In Sung Bakal Syuting Unpexted Business 3 di Amerika Serikat

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |06:30 WIB
Cha Tae Hyun dan Jo In Sung Bakal Syuting <i>Unpexted Business 3</i> di Amerika Serikat
Cha Tae Hyun dan Jo In Sung syuting Unexpected Business 3 di Amerika Serikat. (Foto: tvN)
A
A
A

SEOUL - Cha Tae Hyun dan Jo In Sung akan kembali membintangi reality show Unexpected Business 3. Dalam program ini, kedua aktor tersebut diberi tantangan untuk menjalankan sebuah supermarket. 

Bukan di kawasan perkotaan yang ramai pembeli, supermarket itu akan berada di pedesaan. Dengan begitu, mereka akan bisa berinteraksi dan berbagi kebahagiaan dengan penduduk lokal. 

Cha Tae Hyun dan Jo In Sung juga mengundang bintang tamu untuk membantu mereka menjalankan supermarket tersebut sehari-hari. Berbeda dengan dua musim sebelumnya, Unexpected Business 3 akan syuting di luar negeri. 

Lokasi yang akan mereka pilih adalah kawasan barat Amerika Serikat. Kedua aktor tersebut, menurut Soompi, akan terbang ke Negeri Paman Sam untuk syuting pada awal Agustus 2023. 

Musim pertama Unexpected Business cukup menarik perhatian penonton berkat kehadiran para bintang tamu, seperti Nam Joo Hyuk, Park Bo Young, Yoon Shi Yoon, dan Jo Bo Ah. Sementara musim dua kedatangan Kim Woo Bin, Lee Kwang Soo, Kim Hye Soo, dan Han Hyo Joo. 

Halaman:
1 2
