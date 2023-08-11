Advertisement
Saksikan Live Streaming Music Zone Jumat Ini di Okezone.com dan Youtube Official Okezone

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |10:09 WIB
Saksikan Live Streaming Music Zone Jumat Ini di Okezone.com dan Youtube Official Okezone
Saksikan Live streaming Music Zone Jumat ini di Okezone.com. (Foto: Okezone Radio)
JAKARTA - Nabila Taqiyyah dan Nuca akan kembali menyapa para penikmat musik dengan tampil di Music Zone yang diselenggarakan Okezone Radio dari Anjungan Sarinah, Jakarta. Zoners juga bisa menyaksikan penampilan mereka melalui Live Streaming di Okezone.com atau YouTube Official Okezone.

Okezone Radio sebagai radionya anak muda kembali menggelar musik Music Zone di Anjungan Sarinah. Setiap minggunya Music Zone akan hadir musisi-musisi terbaik Tanah Air. Pekan ini, Laras Tahira dan Shandy Luo akan membawakan acara yang akan diselenggarakan pada Jumat (11/8/2023), mulai pukul 5 sore WIB.

Jumat ini, akan ada penampilan keren dari Nuca, musisi yang baru merilis single Sampai Kita Tua. Lagu yang ditulis sendiri itu menceritakan tentang perjalanan seseorang yang sudah lama saling kenal dan selalu menghabiskan waktu bersama.

Meskipun terkadang memiliki lika-liku perbedaan pendapat dan berbeda jalan tapi tak ada hal yang bisa memisahkan mereka hingga tua.

Bukan hanya Nuca, Music Zone di Anjungan Sarinah kali ini Zoners juga akan ditemani oleh Nabila Taqiyyah. Dara yang mengawali karier sebagai content creator dari SMP itu mulai dikenal luas publik usai keluar sebagai runner-up ajang pencari bakat Indonesian Idol XII.

Tonton Nabila Taqqiyah dan Nuca di Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah Jakarta. (Foto: Okezone Radio)

Telusuri berita celebrity lainnya
