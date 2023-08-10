Reza Artamevia Berbagi Tips Kompak Bareng Anak, Sering Quality Time Bersama

JAKARTA - Reza Artamevia memiliki cara untuk menjaga hubungan harmonis antara orangtua dengan anak. Salah satunya adalah dengan quality time bersama.

Reza Artamevia mengaku rutin meluangkan waktu bersama anak-anaknya, Aaliyah Massaid dan Zahwa Rezi Massaid. Termasuk melakukan treatment kecantikan bersama.

"Kita sering quality time bareng, walaupun tinggal serumah, tapi punya kesibukan masing-masing. Jadi ini salah satu cara yang bisa mempertemukan kita," kata Reza Artamevia di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (10/8/2023).