HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reza Artamevia Berbagi Tips Kompak Bareng Anak, Sering Quality Time Bersama

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |17:43 WIB
Reza Artamevia Berbagi Tips Kompak Bareng Anak, Sering <i>Quality Time</i> Bersama
Reza Artamevia berbagi tips kompak bareng anak. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Reza Artamevia memiliki cara untuk menjaga hubungan harmonis antara orangtua dengan anak. Salah satunya adalah dengan quality time bersama.

Reza Artamevia mengaku rutin meluangkan waktu bersama anak-anaknya, Aaliyah Massaid dan Zahwa Rezi Massaid. Termasuk melakukan treatment kecantikan bersama.

"Kita sering quality time bareng, walaupun tinggal serumah, tapi punya kesibukan masing-masing. Jadi ini salah satu cara yang bisa mempertemukan kita," kata Reza Artamevia di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (10/8/2023).

Reza Artamevia

