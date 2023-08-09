Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tarif Endorse Prilly Latuconsina Capai Rp100 Juta Sekali Posting, Netizen: Bisa Beli Rumah Subsidi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:00 WIB
Tarif Endorse Prilly Latuconsina Capai Rp100 Juta Sekali Posting, Netizen: Bisa Beli Rumah Subsidi
Prilly Latuconsina. (Foto: Instagram/@prillylatuconasina96)
A
A
A

JAKARTA - Artis Prilly Latuconsina adalah salah satu artis terkenal di Tanah Air. Selain karena bakatnya di dunia seni peran, paras cantiknya juga kerap membuat dirinya banyak diidolakan.

Belakangan, perempuan 26 tahun itu kembali ramai diperbincangkan warganet. Ia disebut-sebut menjadi salah satu artis Indonesia dengan bayaran endorse yang cukup tinggi.

Hal tersebut ternyata pernah Prilly ungkapkan sendiri saat ia menjadi tamu untuk salah satu konten di kanal YouTube Boy William. Dalam konten tersebut, Boy bertanya tentang tarif endorse Prilly untuk sekali posting di Instagramnya.

Meski tidak langsung menjawab secara terang-terangan, Boy lantas langsung menebak tarif endorse Prilly dengan nominal Rp50 juta. Namun, Prilly langsung membantah sambil melempar ekspresi senyum malu-malu kucing.

“Lu satu postingan berapa?,” tanya Boy kepada Prilly.

“Tebak!” timpal Prilly.

“50 juta? Foto?” jawab Boy, disusul dengan Prilly yang langsung menggelengkan kepala, menandakan bahwan tebakan Boy salah.

Prilly juga langsung memberi kode bahwa nominal tarif endorsenya bahkan di atas angka Rp50 juta.

