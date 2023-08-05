Dituding Miliki Pacar, Putri Anne: Enggak Punya

JAKARTA - Kehidupan Putri Anne terus menjadi sorotan warganet, terlebih keputusannya untuk melepas hijab. Bahkan, dirinya dituding telah memiliki pacar.

Mendengar hal itu, Putri Anne memilih menjawab di salah satu sosial media miliknya. Di mana, Putri Anne tengah melakukan live.

"Perempuan-perempuan akhir-akhir ini pada serem-serem banget ya suka pada nanya suaminya mana, cowoknya mana, kenapa sih pengen tahu banget," kata Putri Anne saat live di sosial media miliknya yang diunggah ulang YouTube Berkah Intertaiment, Sabtu (5/8/2023).

Dengan nada tegas, Putri Anne pun membantah jika dirinya telah memiliki pasangan baru. Baginya, semua pria adalah temannya.