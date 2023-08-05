JAKARTA - Model dan aktris serba bisa Luna Maya lagi-lagi bikin netizen kagum usai videonya mengendarai motor di lokasi syuting viral. Ya, selain bakatnya di dunia entertainment, bintang film Suzzana: Malam Jumat Kliwon itu juga memiliki banyak sisi lain yang membuat penggemarnya makin terpesona.
Video Luna Maya tengah motoran itu dibagikan langsung oleh Luna di akun TikTok pribadinya, @lunamaya. Menurut perempuan yang dikabarkan tengah dekat dengan Maxime Bouttier itu, mulanya dia ingin ikutan trend mengendarai mobil mewah sepula beraktivitas.
“Join this trend. Gini gak sih mainnya?” tulis Luna dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (5/8/2023).
Namun, bukanya mobil mewah yang dia kendarai seperti tren TikTok, Luna justru pamer mengendarai sepeda motor di tengah hutan.