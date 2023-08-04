Minggu Seru Bersama KIKO di Episode SISTER IN ARMS

JAKARTA - Menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga, menonton serial animasi KIKO yang tayang di RCTI yang hadir dengan membawa yg keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. KIKO pekan ini akan membawa tema "SISTER IN ARMS" yang layak untuk dinantikan.

KIKO & POLI sedang mengambil video di lokasi syuting OCEANO, disaat KIKO & POLI ingin bertemu putri DIANA, tiba-tiba putri Diana hilang tidak berada dilokasi syuting. POLI cemas karena tidak ketemu dengan idolanya. KIKO mengajak POLI untuk pulang dan kembali lagi besok ke lokasi syuting.

Di saat KIKO dan POLI sedang berjalan ingin pulang, KIKO & POLI bertemu dengan putri DIANA. Disisi lain putri DIANA sedang berlari ketakutan. Apa yang akan dilakukan KIKO? Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode KIKO MINGGU SERU! “SISTER IN ARMS” Setiap hari Minggu jam 08.00 WIB di RCTI.