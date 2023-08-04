Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Anne Posting Foto Selfie, Tato di Tangan Jadi Sorotan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |16:17 WIB
Putri Anne Posting Foto Selfie, Tato di Tangan Jadi Sorotan
Putri Anne foto selfie, tato di tangan jadi sorotan. (Foto: instagram)
JAKARTA - Putri Anne memposting foto terbaru di sosial media miliknya. Bahkan, unggahan istri Arya Saloka itu menjadi sorotan netizen. Pasalnya, terlihat tato di bagian tangan kanannya itu.

Putri Anne memang terus menjadi sorotan seusai memutuskan melepas hijab. Bahkan, ibu satu anak itu kembali menjadi perbincangan soal foto yang baru diunggahnya itu. Dalam foto itu, tampaknya Putri Anne tengah melakukan foto selfie.

"A selfie wont hurt nobody," tulis Putri Anne di @anneofficial1990, Jumat (4/8/2023).

Putri Anne

Istri Arya Saloka itu terlihat memakai baju tanpa lengan warna krem dengan tampilan rambut merah merona. Ia begitu mempesona dengan polesan makeup natural. Penampilannya pun makin stunning.

Di foto itu Putri Anne berpose tersenyum ke arah kamera sambil memiringkan kepalanya. Cahaya matahari menyinari wajahnya membuat dia terlihat makin glowing.

Salah satu yang menarik, di bagian tangan kanan Putri terlihat tato bergambar awan mendung dengan rintik hujan. Tentunya banyak netizen yang penasaran dengan makna dari tato tersebut.

1 2
